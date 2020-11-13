Сумчане создали еще одну петицию против повышения стоимости проезда

«Запретить во время заболеваний COVID-19 повышать стоимость проезда в маршрутках и коммунальном транспорт», - пишет автор петиции Купцов Виталий Алексеевич.
Напомним: подобная петиция, но только о маршрутках, набрала необходимые голоса буквально за несколько часов и теперь ждет ответа городских властей.
Подписать петицию можно здесь.
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