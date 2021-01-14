На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 20 января в 20:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в пгт Терны Недригайловской ОТГ.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 37-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стену на площади до 4 кв. м, дымоход печи, вещи домашнего обихода и имущество. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 20:58 возгорание локализовали, а в 21:33 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.