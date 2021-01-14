На Сумщине полицейские раскрыли кражу древесины Ночью двое жителей Ахтырского района похитили из лесополосы, спиленные работниками лесного хозяйства, дрова.

Во время патрулирования села Катанское работники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ЛУАЗ под управлением 27-летнего мужчины, в автомобиле и на прицепе которого было около двух кубических метров древесины. В ходе проверки документов, оказалось, что ни водитель, ни его пассажир не имеют соответствующих разрешительных документов на нее.

Транспортное средство с грузом помещено на специальную площадку полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.