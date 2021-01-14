На Сумщине полицейские раскрыли кражу древесины

Во время патрулирования села Катанское работники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ЛУАЗ под управлением 27-летнего мужчины, в автомобиле и на прицепе которого было около двух кубических метров древесины. В ходе проверки документов, оказалось, что ни водитель, ни его пассажир не имеют соответствующих разрешительных документов на нее.
Транспортное средство с грузом помещено на специальную площадку полиции.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства совершения правонарушения. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.