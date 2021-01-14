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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:58200

В Сумском облсовете обсудили вопросы медгарантий для медучреждений Сумщины

Представители НСЗУ и областного совета обсудили вопросы медицинских гарантий в 2021 году для медучреждений Сумщины.

В Сумском областном совете состоялась рабочая встреча первого заместителя главы облсовета Александра Стрельченко, заместителя главы комиссии по вопросам медицины, директора Сумской центральной районной больницы Владимира Поцелуева и директора Северного регионального департамента НСЗУ Виктории Милютиной и ее заместителя Юлии Седой.

Вопрос, который обсуждался, - децентрализация в условиях реформирования медицинской отрасли, вопросы программы медицинских гарантий в 2021 году и процесс контрактации учреждений здравоохранения Сумской области на текущий год.

Виктория Милютина рассказала, что до 1 апреля учреждения здравоохранения финансируются по принципу прошлого года.

«Сейчас идет процесс утверждения тарифов на медицинские услуги в Минздраве, от которого НСЗУ ожидает предложения, чтобы внести некоторые изменения. Поэтому важно учесть, как сработала отрасль в отдельно взятой области и регионе, чтобы все просчитать при подготовке медицинских гарантий на 2021 год. Главная задача - чтобы в будущем больнице работали более эффективно», - отметила представительница НСЗУ.

Александр Стрельченко поинтересовался финансированием больниц, которые определены для лечения больных с COVID-19, специализированных психиатрических учреждений, финансированием стоматологического пакета, в рамках которого в прошлом году областной клинической стоматологической поликлинике было выделено лишь 9 грн на одного пациента. Виктория Милютина отметила, что стоматполиклиника подала позже документы в НСЗУ, чем требовалось, поэтому, в текущем году такой ошибки руководство поликлиники уже допускать не станет, и с 1 апреля будет финансироваться по новым условиям.

Владимир Поцелуев поднял проблемные вопросы первичной медицины в новых ОТГ, которые имеют проблемы с контрактированием и финансированием первичного звена. Коснулся финансирования противотуберкулезного санатория и подчеркнул необходимость повышения тарифов для медицинских услуг в лечебных учреждениях области в текущем году.

Среди прочего присутствующие обсудили возможность проведения в ближайшее время совещания с главами ОТГ Сумщины по финансированию первичного звена и сотрудничества с НСЗУ, пишет сайт облсовета.

Общество
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