В Ромнах во время тушения пожара в квартире пожарные спасли мужчину (видео) Сегодня, 21 января, в 6:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о запахе дыма на лестничной клетке 5-этажного жилого дома по ул. Маяковского в г. Ромны.

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул и автолестница 14-й государственной пожарно-спасательной части.

Очаг горения находился в одной из комнат - горели матрас и вещи домашнего обихода. Дым распространился на всю квартиру, а потому пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Проведя разведку, в одной из комнат на полу было обнаружено мужчину (1964 г. р.), который не мог самостоятельно покинуть задымленную зону. Мужчину вынеси в безопасное место, от госпитализации он отказался.

В 6:52 возгорание локализовали, в 7:00 - потратив на тушение до половины тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.