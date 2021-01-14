На Сумщине 45 миллионеров Об итогах декларационной кампании 2020 года рассказала начальник Главного управления ГНС в Сумской области Натальей Кияшко.

По ее словам, декларационная кампания - 2020 имела свои отличия от предыдущих лет. В связи с введением в стране карантинных мероприятий, срок для представления деклараций об имущественном состоянии и доходах был продлен. Также значительно усложнился процесс декларирования, поскольку большая часть граждан подавали декларации лично в налоговые органы в бумажном виде.

Однако вопреки сложной ситуации добросовестные налогоплательщики Сумщины в течение 2020 года все же продемонстрировали ответственное отношение к своей конституционной обязанности.

По состоянию на 01.01.2021 по области подано 10566 деклараций об имущественном состоянии и доходах граждан.

Из общего количества деклараций подано 6924 обязательных деклараций и 3642 декларации для получения налоговой скидки.

По результатам поданных деклараций граждане задекларировали к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 29,4 млн гривен и военного сбора на общую сумму 5,3 млн гривен.

Также 45 граждан Сумской области добровольно задекларировали доходы, полученные в течение 2019 года, в сумме более 1 млн гривен. Общая сумма задекларированных доходов этих граждан достигла 363,6 млн гривен.

Сейчас стартовала кампания декларирования - 2021. Поэтому, чиновница призывает налогоплательщиков Сумщины ответственно отнестись к требованиям законодательства и помнить, что от своевременного выполнения конституционного долга гражданами зависит экономическое развитие государства, его финансовая безопасность и уровень социальной защиты.