Ученые исследуют дворянскую часовню-усыпальницу на Сумщине Команда глуховских ученых и архитекторов продолжает изучать часовню-усыпальницу семьи Шечкових в с. Воргол Кролевецкого района.

Сотрудниками научно-исследовательского отдела Национального заповедника «Глухов» была подготовлена историческая справка и сделано описание усыпальницы.

Недавно по инициативе Александра Мирошниченко и Александра Ланина и поддержки местных жителей был установлен информационный баннер вблизи склепа. Интересно, что материальную поддержку на его установку предоставили небезразличны жители Сумщины и выходцы из села Воргол, что сейчас живут в США.

«На этом мы останавливаться не собираемся. Село Уорхол - перспективе для развития туризма. Там есть много других памятников археологии и природы. Мы планируем установить аналогичные информационные баннеры рядом с туристическими локациями. А дальнейшие исследования усыпальницы будут наполнены сенсационными открытиями », - рассказал Сайту Кролевца сотрудник научно-исследовательского отдела Национального заповедника «Глухов» Александр Мирошниченко.