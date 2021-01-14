Под Сумами в лесу нашли замерзшего мужчину в коме Сегодня утром в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с общим перехождением, с обморожением верхних и нижних конечностей и в состоянии комы был доставлен мужчина пожилого возраста.

Человека нашел случайный прохожий вблизи села Писаревка Сумского района. Мужчина лежал без сознания на снегу в лесу возле пруда. Он был в легкой одежде, а на ногах не было обуви.

После госпитализации неизвестного полиция начала работу по установлению личности. В то же утро в Сумской районного управления полиции обратилась жительница села Писаревка, которая сообщила, что ночью ушел из дома и не вернулся ее 60-летний муж. Сверив данные, правоохранители установили, что найденный человек и является мужем заявительницы.

Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Полиция советует гражданам быть более внимательными к личной безопасности и безопасности родных в сложных погодных условиях. Ночью температура достигает отметки - 25 градусов по Цельсию, поэтому одевайтесь теплее и не допускайте переохлаждения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.