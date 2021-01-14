На Сумщине 57 кислородных концентратора находятся в резерве

Их количество сейчас составляет 57 единиц. Об этом сегодня, 19 января, во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией на Сумщине сообщил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.
По его словам, такое резервное количество кислородных концентраторов дополнительно может обеспечить 180 койко-мест кислородом.
Кроме того, после введения в действие в больницах области централизованной сети подачи кислорода, 200 кислородных концентраторов освобождаются, поэтому в дальнейшем могут быть дополнительно использованы для кислородной терапии пациентов.
Сергей Бутенко обратился к жителям области с просьбой не медлить с обращениями к семейным врачам при появлении симптомов ОРВИ и гриппа. Ведь, несмотря на увеличение количества выздоровевших от коронавирусной инфекции, за последние сутки от этой болезни умерло 10 человек. Большинство случаев осложненного течения болезни - это позднее обращение к врачу или самолечения.