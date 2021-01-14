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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Обыск в Госгеокадастре Сумщины: суд отменил арест техники фигуранта

Высший антикоррупционный суд отменил арест мобильного телефона и планшета фигуранта дела о завладении землей в Сумской области, в жилье которого детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск.

Такое решение 14 января принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

По версии следствия, должностные лица Главка Госгеокадастра в Сумской области вопреки ст. 84, 116, 122, 149, 150 Земельного кодекса Украины, злоупотребляли служебным положением в интересах ООО «АФ Доверие 2008», в результате чего из государственной собственности безвозвратно выбыла особенно ценная земля на территории Роменского района Сумской области общей площадью около 2000 га. Указанные земельные участки находились на праве постоянного пользования у государственного предприятия «Опытное хозяйство «Искра» Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины и государственного предприятия «Опытное хозяйство «Агрофирма «Надежда» Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН.

В рамках этого дела детективы НАБУ 25 февраля провели ряд обысков, в частности в Главке Госгеокадастра в Сумской области и по месту жительства фигуранта расследования. По результатам обыска детективы изъяли два мобильных телефона iPhone 5S и iPhone 11Pro, а также планшет iPad. Указанная техника признана вещественными доказательствами. По мнению следствия, с помощью телефонов и планшета фигурант поддерживал связь с другими лицами, причастными к противоправному изъятию особо ценных земель.

Впрочем представитель собственника имущества подал ходатайство об отмене ареста с телефонов. По мнению адвоката, эта техника не соответствует критериям вещественного доказательства. Детектив НАБУ указал, что iPad содержит контакты абонентских номеров, которые использовали фигуранты дела, а также директор ООО «АФ «Доверие 2008»; телефон iPhone 5S содержит контакты, которые использовали начальник ГУ Держгеокадастру в Сумской области, владелец ООО «АВИС УкрАгро», работник ООО «АФ «Степь» и директор ООО «АФ «Доверие 2008». Впрочем память вышеуказанных носителей информации скопировано в полном объеме.

Изучив ходатайство, судья удовлетворил его частично и отменил арест только планшета iPad и телефона iPhone 5S.

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