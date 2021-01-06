Сумской биатлонист в ТОП-20 на кубке IBU В немецком Арбере в рамках первого этапа Кубка IBU состоялась вторая мужская спринтерская гонка.

И если в стартовом протоколе предыдущего спринта значилась впечатляющая цифра - 148 спортсменов, то во втором спринте фигурировало и вовсе невиданное число биатлонистов - 161. Поэтому неудивительно, что организаторы приняли решение уменьшить промежуток между стартующими до 20 секунд. В этой солидной конкурентной среде вышли на старт и семеро украинцев, пишет biathlon.com.ua.

Учитывая многолюдность соревнований на Кубке IBU и очень строгие противокоронавирусные правила, на этой неделе там было проведено почти 800 тестов на COVID. При этом лишь один волонтер Оргкомитета имел положительный результат.

Виталий Труш стартовал первым из наших спортсменов. Но уже на разгоне стало ясно, что бороться за высокие места Труш вряд ли сможет. А на отсечке 6,4 км и вовсе его обошел уроженец Сумщины Андрей Доценко, стартовавший на 40 секунд позже и имевший два промаха в лежке, в отличие от нуля у Виталия.

Тем временем сумчанин Богдан Цымбал уже вторую гонку подряд порадовал скоростью, оказавшись по итогам в двадцатке самых быстрых, что, учитывая ошеломляющее количество участников, уже само по себе небольшое достижение. Правда, как и в первом спринте, это «аукнулось» двумя промахами на стрельбе лежа. Зато стойку Богдан прошел с нулём в графе промахов. Стоить также отметить и четвертую скорострельность Цымбала в этой гонке среди всех участников.

Виталий Труш, как уже упоминалось, скоростью не блистал. Но зато ему покорились все мишени на обоих огневых рубежах. Также абсолютно точны были сегодня еще два наших спортсмена – Тарас Лесюк и Руслан Бригадир. Трое чисто отстрелявшихся украинцев в одной гонке – приятный момент этого спринта. А вот у Сергея Теленя стрельба не задалась, в следствие чего ему пришлось пробежать 4 штрафных круга – по два после каждого из рубежей. Андрей Доценко к двум промахам в лежке добавил еще один в стойке. А глуховчанину Денису Насыко и вовсе не удалось закрыть половину мишеней в гонке.

Что касается хода украинских ребят, то только у Богдана Цымбала она была конкурентной. Руслан Бригадир, Тарас Лесюк и Андрей Доценко показали примерно одинаковые скоростные показатели, но так как первые двое к тому же были точны на рубежах, то на финише смогли занять строчки чуть выше Богдана, все трое разместившись в середине второго десятка итогового протокола.

Обладатель серебра прошлого спринта норвежец Филип Андерсен в этот раз праздновал победу, Филипп Наврат из Германии стал вторым, а Сиверт Гутторм Баккен вновь с бронзой.

Спринт. Мужчины

1. Филип Андерсен (0+0) 24:39,9

2. Филипп Наврат (0+1) +46,8

3. Сиверт Гутторм Баккен (1+0) +49,0

...

15. Руслан Бригадир (0+0) +1:37,3

16. Тарас Лесюк (0+0) +1:42,5

17. Богдан Цымбал (2+0) +1:44,1

45. Андрей Доценко (2+1) +2:45,3

92. Виталий Труш (0+0) +4:21,9

94. Сергей Телень (2+2) +4:23,3

103. Денис Насыко (2+3) +4:46,9