На Сумщине нашли фальсификат масла По сообщению ОО «Общественный контроль защиты прав потребителей» в рамках масс-медийного проекта «СТОП ФАЛЬСИФИКАТ» вместе с представителями телеканала 1+1 «ТСН Тиждень», данной организацией были отобраны в торговых сетях и исследованы на содержание немолочного жира 61 образец масла сладкосливочного.

По результатам исследований было выявлено 11 образцов, содержащих немолочные жиры. С перечнем выявленных образцов сливочного масла можно ознакомиться по ссылке. Среди них есть и «масло» с Сумщины.

Данная общественная организация обратилась в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с просьбой принять меры по предупреждению обращения указанного фальсифицированного масла.

Во исполнение Распоряжения Главного государственного ветеринарного инспектора Украины № 2 от 5 января 2021 (далее Распоряжение № 2 - прилагается), специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области принимаются меры по выявлению возможного попадания в реализации на территории Сумской области сливочного масла с содержанием посторонних (немолочных ) жиров и будут приняты меры по предотвращению обращения такой непригодной продукции. В том числе, Главным управлением, в пределах территориальной юрисдикции, проводится внеплановая проверка ООО «Рось» Филиал «Роменский молочный комбинат» по поводу подтверждения или опровержения выявленных фактов производства некачественного масла.