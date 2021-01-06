Мовний закон: відсьогодні сфера послуг у Сумах має говорити лише українською

Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через Інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватись іншими мовами.

Інформація про товари та послуги на території України надається державною мовою.

Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. Така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою.

У разі, якщо крім державної інформація про товари та послуги надається також іншими мовами, обсяг інформації українською не може бути меншим за встановлений Законом про захист прав споживачів обов’язковий обсяг.