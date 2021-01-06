Подруга опустошила банковскую карточку сумчанки За помощью к сотрудникам Сумского районного управления полиции обратилась 23-летняя местная жительница.

Она рассказала, что на днях при невыясненных обстоятельствах с ее банковской карты исчезли все сбережения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след 38-летней знакомой заявительницы. Она рассказала, что решила помочь подруге в создании мобильного Интернет-банкинга и перечислила на свой счет больше 4000 гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.