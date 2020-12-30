В Сумах начинается суд над подростками, которые изнасиловали школьника на Добровольной

Ковпаковский районный суд г. Сумы на 11.30 18 января назначил подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении трех лиц, совершивших действия сексуального характера в отношении малолетнего.
Речь идет о событиях, которые происходили летом прошлого года в районе улицы Добровольной в Сумах.
В отношении одного из обвиняемых, которому на момент совершения уголовного преступления исполнилось 14 лет, суд будет рассматривать обвинительный акт, а относительно других двух малолетних органами досудебного следствия подано ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.
Учитывая квалификацию уголовного преступления и возраст лиц, его совершивших, рассмотрение дела будет проходить в закрытом судебном заседании.