В Сумах пьяный водитель «Москвича» въехал в «Мерседес» Экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Луговой.

На месте ДТП инспекторы обнаружили два автомобиля - АЗЛК и Mercedes-Benz. Обе имели механические повреждения.

Пообщавшись с участниками события, патрульные выяснили, что 42-летний водитель автомобиля АЗЛК, выезжая с парковки, совершил наезд на Mercedes, который находился в неподвижном состоянии. К тому же он имел явные признаки алкогольного опьянения. 2,55 промилле - именно такой результат показал осмотр, который мужчина прошел в присутствии свидетелей. А это почти в 13 раз превышает допустимую норму. Также стражи порядка обнаружили отсутствие у него страхового полиса.

На водителя патрульные составили 3 административных материала:

- по ️ ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП;

- по ️ ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП;

- по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.