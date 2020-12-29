«Благодійна Україна – 2020»: сумчан запрошують до участі в конкурсі Асоціація благодійників України оголошує активну фазу Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2020».

Проведення конкурсу – це можливість усім дотичним до волонтерства та благодійності фахівцям і волонтерам знайти для себе приклади, методи і технології, які надихнуть їх на нові проєкти та програми, допоможуть вибрати найбільш прийнятні концепції і підходи.

Збір заявок на участь у національному конкурсі «Благодійна Україна» триває до 1 березня 2021 року.

У конкурсі можуть брати участь благодійники чи волонтери, які надавали благодійну допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2020 року; благодійні проєкти (ініціативи), реалізація яких (повністю або окремого етапу) була здійснена у зазначений період; суспільні інституції, які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку благодійності в Україні, благоотримувачі, представники медіа. Кількість поданих заявок від однієї організації чи фахівця є необмеженою.

Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних ініціатив.

Зауважимо, конкурс «Благодійна Україна» – це єдиний діючий загальнонаціональний проєкт із відзначення благодійників та найефективніших благодійних ініціатив в українському суспільстві, який розпочав свою історію у 2007 році, а в форматі конкурсу «Благодійна Україна» – проводиться з 2012 року.

За підсумками конкурсу кращих благодійників, волонтерів та меценатів країни, найефективніші доброчинні ініціативи відзначають унікальною нагородою – бурштиновим «Ангелом добра». За роки проведення конкурс став знаковою подією у суспільному житті країни.

Більш детально ознайомитися з інформацією про конкурс можна за посиланням.