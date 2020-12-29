Сумской инклюзивно-ресурсный центр на период локдауна будет работать в гибком режиме Инклюзивно-ресурсный центр № 1 информирует жителей Сумской городской территориальной громады о режиме работы во время локдауна.

Согласно пункту 26 постановления Кабмина от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных против эпидемиологических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» в период с 11 января по 22 января КУ Инклюзивно-ресурсный центр № 1 будет работать в гибком режиме.

В указанный период комплексная психолого-педагогическая оценка развития ребенка будет проводиться с ограничением не более двух детей каждый вторник и четверг, обеспечив в первую очередь обследование детей для зачисления в специальные учебные заведения, с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемиологических мероприятий.

Коррекционно-развивающие услуги детям с особыми образовательными потребностями будут предоставляться в онлайн-режиме в соответствии с возможностями и показателей психофизического восприятия ребенка.

Получить консультацию о работе заведения и по другим вопросам, касающихся работы центра можно с 9:00 до 16:00 по телефону 70-19-71 или на странице Facebook.