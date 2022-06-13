Мир

Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 16:1163

Висвітлення у російських ЗМІ пошкодження Антонівського мосту в Херсоні

Основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ: ЗСУ здійснили чергову атаку на Антонівський міст.

Подібні наративи заполонили медіапростір рф після того, як у ніч проти 27 липня у мережі з’явилося відео з Антонівського мосту у Херсоні, пошкодженого після удару Збройних сил України.

Спочатку ворожі ЗМІ почали масово спростовувати цю новину, загалом основний наратив протягом дня змінювався кілька разів:

- Міст не пошкоджено;

- ППО збила всі українські ракети;

- ППО збила не всі ракети, міст пошкоджено, але його легко відновити;

- Міст на довгий час залишиться непридатним до експлуатації через пошкодження.

Насправді міст дійсно пошкоджено, що унеможливлює його подальшу експлуатацію, тобто порушує логістичні шляхи ЗС рф. А заспокійлива риторика російських медіа спрямована на формування враження, що агресор контролює ситуацію на фронті.

Центр протидії дезинформації при РНБО України

Политика Дезінформація Фейки
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Інфотерористи поширюють розсилку від імені СБУ
20.07.2022 21:04

Інфотерористи поширюють розсилку від імені СБУ

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: у соцмережах поширюється фейкова розсилка нібито від імені СБУ....

Маніпуляції рф: військові потужності Заходу вечерпуються
11.07.2022 19:25

Маніпуляції рф: військові потужності Заходу вечерпуються

Центр протидії дезинформації при РНБО України попереджає: російська пропаганда маніпулює матеріалом The New York Times та розповідає, що США не...

Росія поширює фейк про мобілізацію українських чоловіків у Польщі
18.06.2022 21:35

Росія поширює фейк про мобілізацію українських чоловіків у Польщі

Урядовий центр безпеки Республіки Польща повідомив, що отримав фейковий лист, який нібито надіслало МЗС України до МЗС Польщі....

Російські боти поширюють фейковий лист від імені МОН України
17.06.2022 15:13

Російські боти поширюють фейковий лист від імені МОН України

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: в соціальних мережах активно поширюється лист, нібито підписаний заступницею Міністра освіти і науки...

РНБО та Генштаб вкотре нагадують правила розповсюдження даних у воєнний час
13.06.2022 10:09

РНБО та Генштаб вкотре нагадують правила розповсюдження даних у воєнний час

Генштаб та РНБО закликають українців ретельно верифікувати будь-які дані, перш ніж поширювати їх у мережі, адже в інформаційному супроводі війни...

Новости

У Сумах поховали 30-річного героя
Сегодня 17:18
В Охтирці в під’їздах чотирьох багатоповерхівок встановлять нові вікна за рахунок “Укрнафти”
Сегодня 17:09
Хакери маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги
Сегодня 16:55
На Сумщині знову прогнозують грозу і дощ
Сегодня 16:28
Поліцейські Конотопщини розшукують безвісти зниклу малолітню дівчинку
Сегодня 16:04
Габіон не винуватий? У Сумах п'яний водій влаштував ДТП: постраждала його пасажирка
Сегодня 15:32
На Сумщині вогнеборці ліквідували загоряння в 5-поверхівці
Сегодня 15:16
Шосткинські поліцейські затримали наркодилера
Сегодня 14:37
Сумчани та шосткинці стартували на чемпіонаті Європи
Сегодня 14:18
За минулу добу на території Сумщини піротехніки виявили 5 вибухонебезпечних предметів
Сегодня 14:00
У Сумах відключили воду на Десятці
Сегодня 13:53
Ордени “За мужність” посмертно присвоїли 14 захисникам з Сумщини
Сегодня 13:19
view counter

Статьи

Відповіді на найпоширеніші запитання щодо виплат від міжнародних організацій
Сегодня 11:41
Особенности лечения пролапса матки
Вчера 13:14
Критичне мислення і холодна голова – як не вестися на фейки і дезінформацію
Вчера 08:31
Випускники Сумського медичного інституту не можуть вступити в інтернатуру
25.07.2022 16:47
Как правильно составить резюме
25.07.2022 16:35
Музей дотику "Причал Одіссея" у Сумах. Інтерв’ю-екскурсія з Сергієм Гуцаном (відео)
25.07.2022 13:56
Державні програми для підтримки бізнесу
23.07.2022 19:43
«Щоденно ми наближаємо нашу перемогу». Гвардієць із Сум – про два місяці оборони Луганщини
23.07.2022 16:22
Сумські волонтери потребують допомоги у виготовленні сіток
22.07.2022 14:23
Наймасштабніші перейменування сумських вулиць
22.07.2022 12:13
Стратегія відновлення та розвитку економіки Сумщини: 47 ідей на 85 млрд грн
21.07.2022 12:52
Вихід із тупика русского міра
21.07.2022 09:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.