Висвітлення у російських ЗМІ пошкодження Антонівського мосту в Херсоні

Подібні наративи заполонили медіапростір рф після того, як у ніч проти 27 липня у мережі з’явилося відео з Антонівського мосту у Херсоні, пошкодженого після удару Збройних сил України.
Спочатку ворожі ЗМІ почали масово спростовувати цю новину, загалом основний наратив протягом дня змінювався кілька разів:
- Міст не пошкоджено;
- ППО збила всі українські ракети;
- ППО збила не всі ракети, міст пошкоджено, але його легко відновити;
- Міст на довгий час залишиться непридатним до експлуатації через пошкодження.
Насправді міст дійсно пошкоджено, що унеможливлює його подальшу експлуатацію, тобто порушує логістичні шляхи ЗС рф. А заспокійлива риторика російських медіа спрямована на формування враження, що агресор контролює ситуацію на фронті.
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