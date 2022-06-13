Висвітлення у російських ЗМІ пошкодження Антонівського мосту в Херсоні Основний наратив, що сьогодні просувають російські ЗМІ: ЗСУ здійснили чергову атаку на Антонівський міст.

Подібні наративи заполонили медіапростір рф після того, як у ніч проти 27 липня у мережі з’явилося відео з Антонівського мосту у Херсоні, пошкодженого після удару Збройних сил України.

Спочатку ворожі ЗМІ почали масово спростовувати цю новину, загалом основний наратив протягом дня змінювався кілька разів:

- Міст не пошкоджено;

- ППО збила всі українські ракети;

- ППО збила не всі ракети, міст пошкоджено, але його легко відновити;

- Міст на довгий час залишиться непридатним до експлуатації через пошкодження.

Насправді міст дійсно пошкоджено, що унеможливлює його подальшу експлуатацію, тобто порушує логістичні шляхи ЗС рф. А заспокійлива риторика російських медіа спрямована на формування враження, що агресор контролює ситуацію на фронті.

Центр протидії дезинформації при РНБО України