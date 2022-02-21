У Південній Кореї за останню добу більше 100 тисяч нових випадків COVID-19

За останні 24 години було підтверджено 100 285 нових випадків, внаслідок чого загальна кількість хворих перевищила 19 мільйонів, повідомляє агенство Yonhap, пише УНН.
20 квітня східноазіатська країна повідомила про 111 291 випадок захворювання, яке пізніше поступово знизилося до 10 000 випадків у червні.
Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань приписало сплеск, що розпочався наприкінці червня, субваріанту Омікрон BA.5.
Щоденний підрахунок уперше перевищив 10 000 29 червня, потім 9 липня він перевищив 20 000, а минулого тижня сягнув 70 000.
Представники агентства попередили, що країна вступила в нову вірусну хвилю, але планів відновлення антивірусних обмежень немає.
За минулий день у Південній Кореї також було зареєстровано ще 25 смертельних випадків, пов'язаних з коронавірусом, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 24 932 людей.
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