Син американського мільярдера пожертвував Україні $2,7 мільйона

Благодійні кошти перевели на організацію Spirit of America. Ця компанія надішле в Україну 9 автобусів місткістю 50 пасажирів на потреби тероборони України. Також за ці кошти закуплять 375 новітніх травматологічних комплектів для військових Збройних сил України на передовій.
«Я ніколи не бачив нічого подібного у моєму житті. Мільйони біженців намагаються залишити країну, і це надзвичайно складна ситуація для цієї країни. Я вважаю, ми маємо підтримувати Україну в цій боротьбі. Це дуже важка боротьба для них», - сказав Баффет молодший.
Говард Баффет - син мільярдера Воррена Баффета. Говард очолює фундацію Howard G. Buffett Foundation та є директором міжнародного конгломерату Berkshire Hathaway.
Зазначається, що робота Howard G. Buffett Foundation спрямована на питання військових конфліктів, харчової безпеки та боротьби з торгівлею людьми.
Минулого тижня Говард Баффет відвідував Україну. У середу, 8 червня, він зустрівся із Президентом України.
Володимир Зеленський закликав Баффета інвестувати в Україну. Зокрема, запропонував йому долучитися до проэкту з відновлення зрошувальних систем в Одеській області, розмінування в країні та до реформи шкільного харчування.
Джерело: ukrinform.ua
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