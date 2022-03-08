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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:1344

Син американського мільярдера пожертвував Україні $2,7 мільйона

Благодійна організація американського бізнесмена й сина мільярдера Воррена Баффета - Говарда Баффета пожертвувала на потреби України 2,7 мільйона доларів.

Благодійні кошти перевели на організацію Spirit of America. Ця компанія надішле в Україну 9 автобусів місткістю 50 пасажирів на потреби тероборони України. Також за ці кошти закуплять 375 новітніх травматологічних комплектів для військових Збройних сил України на передовій.

«Я ніколи не бачив нічого подібного у моєму житті. Мільйони біженців намагаються залишити країну, і це надзвичайно складна ситуація для цієї країни. Я вважаю, ми маємо підтримувати Україну в цій боротьбі. Це дуже важка боротьба для них», - сказав Баффет молодший.

Говард Баффет - син мільярдера Воррена Баффета. Говард очолює фундацію Howard G. Buffett Foundation та є директором міжнародного конгломерату Berkshire Hathaway.

Зазначається, що робота Howard G. Buffett Foundation спрямована на питання військових конфліктів, харчової безпеки та боротьби з торгівлею людьми.

Минулого тижня Говард Баффет відвідував Україну. У середу, 8 червня, він зустрівся із Президентом України.

Володимир Зеленський закликав Баффета інвестувати в Україну. Зокрема, запропонував йому долучитися до проэкту з відновлення зрошувальних систем в Одеській області, розмінування в країні та до реформи шкільного харчування.

Джерело: ukrinform.ua

Общество Благодійність Допомога Україні
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