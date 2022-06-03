Мир

admin
admin
Сегодня 14:3535

В Україні немає телеканалів, що мовлять виключно державною мовою - Кремінь

Огляд діяльності 30 телерадіоорганізацій, залучених до загальнонаціонального ефірного мовлення, показав, що виключно україномовних телеканалів в Україні немає, кажуть в секретаріаті мовного омбудсмена Тараса Кременя.

В умовах воєнного стану в Україні немає телеканалів, що мовлять виключно українською мовою. Такий висновок Секретаріату мовного омбудсмена Тараса Кременя оприлюднено в понеділок, 16 травня, на його Facebook-сторінці.

У повідомленні зазначено, що цьому висновку передував "огляд діяльності тридцяти телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне мовлення в умовах воєнного стану", який "засвідчив відсутність інформаційних телеканалів, де б повністю було реалізоване право громадян України на отримання інформації про актуальні події в Україні та світі державною мовою".

Окрему увагу в мовного омбудсмена приділили діяльності 15 телеканалів, долучених до цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом".

"Ці 15 телеканалів стали основним джерелом інформації для українських громадян про події в країні та світі, яка подавалася з численними випадками послуговування недержавною мовою", - йдеться в повідомленні.

"Попри повномасштабну війну в Україні в інформаційному просторі зберігається режим двомовності", - зазначив Тарас Кремінь, слова якого наводяться в повідомленні. "Згідно з висновком Конституційного Суду України застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної та порушує право громадянина України на отримання інформації державною мовою", - наголошується на Facebook-сторінці мовного омбудсмена.

Джерело: Deutsche Welle

 

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На околиці Краснопілля ворожа ракета знищила більше сотні дерев
Сегодня 14:31
Охтирчанам віддячать за допомогу армії матеріально
Сегодня 14:28
Сумчан запрошують на виставку загиблого на війні митця
Сегодня 13:50
Росіянка, яка живе на Сумщині, публічно зреклася громадянства РФ та спалила паспорт (відео)
Сегодня 13:14
У Сумах водій BMW втік з місця аварії (відео)
Сегодня 12:55
На Сумщині проведено призначення житлових субсидій на неопалювальний період
Сегодня 12:28
Прокуратура домоглась повернення в бюджет 260 тис. грн, які заклад освіти безпідставно сплатив недобросовісному постачальнику
Сегодня 12:11
У Шостці чоловік завдав ножового поранення знайомій
Сегодня 11:50
Музикантка з Лебедина виграла Гран-прі
Сегодня 11:09
Минулого тижня у Сумах COVID-19 виявили у 38 дорослих і семи дітей
Сегодня 10:51
Поліція розшукує Антоніну Симонець з Кролевеччини
Сегодня 10:39
У Сумах відбулися змагання з пляжного волейболу
Сегодня 10:34
view counter

Статьи

В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
Сегодня 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
Вчера 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
Вчера 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
03.06.2022 10:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.