В Україні немає телеканалів, що мовлять виключно державною мовою - Кремінь Огляд діяльності 30 телерадіоорганізацій, залучених до загальнонаціонального ефірного мовлення, показав, що виключно україномовних телеканалів в Україні немає, кажуть в секретаріаті мовного омбудсмена Тараса Кременя.

В умовах воєнного стану в Україні немає телеканалів, що мовлять виключно українською мовою. Такий висновок Секретаріату мовного омбудсмена Тараса Кременя оприлюднено в понеділок, 16 травня, на його Facebook-сторінці.

У повідомленні зазначено, що цьому висновку передував "огляд діяльності тридцяти телерадіоорганізацій, що здійснюють загальнонаціональне ефірне мовлення в умовах воєнного стану", який "засвідчив відсутність інформаційних телеканалів, де б повністю було реалізоване право громадян України на отримання інформації про актуальні події в Україні та світі державною мовою".

Окрему увагу в мовного омбудсмена приділили діяльності 15 телеканалів, долучених до цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом".

"Ці 15 телеканалів стали основним джерелом інформації для українських громадян про події в країні та світі, яка подавалася з численними випадками послуговування недержавною мовою", - йдеться в повідомленні.

"Попри повномасштабну війну в Україні в інформаційному просторі зберігається режим двомовності", - зазначив Тарас Кремінь, слова якого наводяться в повідомленні. "Згідно з висновком Конституційного Суду України застосування режиму двомовності в публічному просторі шляхом змішування української мови з будь-якою іншою не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної та порушує право громадянина України на отримання інформації державною мовою", - наголошується на Facebook-сторінці мовного омбудсмена.

Джерело: Deutsche Welle