Бізнесмен-втікач Жеваго намагається повернути втрачені активи через суд Юристи мільярдера Костянтина Жеваго під галас війни намагаються реалізувати схеми, які допоможуть повернути активи олігарха, втрачені ним до війни.

Так, юридичні консультанти Жеваго винайшли схему, покликану повернути контроль олігарха над ПрАТ "Росава", яке ухвалою Господарського суду Київської області у справі №911/2498/18 було визнано банкрутом ще у 2018. Про це пише "Апостроф". Після рішення суду Жеваго намагався повернути підприємство собі, але остаточно втратив контроль над "Росавою" і втратив можливість вільно виводити кошти з підприємства. Незалежний ліквідатор почав робити все, щоб без затягувань реалізувати активи боржника за об'єктивною вартістю та максимально погасити борги перед кредиторами ПрАТ, зокрема Національним банком, розмір вимог якого до "Росави" становить понад 5 млрд грн.

13 січня, через 4 роки після прийняття оскаржуваних рішень, ТОВ "ФК "Фінтакт" звернулося до апеляційного суду зі скаргою на ухвалу Господарського суду Київської області від 27 листопада 2018 та постанову ж суду від 4 грудня 2018 в рамках справи про банкрутство ПрАТ "Росава". Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19 січня 2022 у складі суддів Сотникова С.В., Копитової О.С., та Остапенко О.М., суд вирішує відмовити у відкритті апеляційного провадження. 14 лютого "Фінтакт" знову звертається до того ж суду з аналогічною скаргою від 9 лютого 2022 на ухвалу Господарського суду Київської області від 27 листопада 2018 та постанову того ж суду від 4 грудня 2018 в рамках справи про банкрутство ПрАТ "Росава". Тепер ухвалою від 26 травня апеляційний суд відновив "Фінтакту" термін на апеляційне відкриває провадження та призначає апеляційну скаргу до розгляду в судовому засіданні вже на 15 червня. Головуючим у засіданні виступить Пантелеєнко В.А., а з п рошлых суддів залишиться лише Сотников С.В.

ТОВ "ФК "Фінтакт" вже було помічено у гучному скандалі навколо реалізації будівлі готелю Військово-Микільського монастиря – пам'ятника архітектури, розташованого у Києві на вулиці Івана Мазепи, 11. Торги з реалізації цього майна пройшли 30 квітня минулого року в рамках виконавчого провадження ОП 63951504 на виконання наказу, виданого Господарським судом Київської області у справі № 911/2498/18 (911/2583/20) про стягнення боргу з ТОВ "ЗВ Ріелті" на користь ПАТ "Росава". Торги виграла компанія "Перфом Стандарт", що запропонувала 307,4 млн. Друге місце посіла ФК "Фінтакт", що запропонувала аналогічну суму.

При цьому, як писав Finbalance, і Перфом Стандарт, і ФК Фінтакт - пов'язані з Жеваго компанії. Власником першої є Інна Прилепко, яка працювала на керівній посаді на олігархові "АвтоКрАЗ". А бенефіціаром ТОВ "ФК "Фінтакт" вважався Дмитро Березовенко, який працював у банку "Фінанси та кредит" Жеваго. "Фінакт" відкрили в 2017, її керівниками вважалися 3 менеджери мільярдера: Олександр Артеменко, Микола Похілько та Ольга Борисенко. Артеменко банку Жеваго "Фінанси та Кредит", Похілько був зазначений у банку як контактна особа. Борисенко заснувала юркомпанію "Фінанси та кредит Лекс Груп".