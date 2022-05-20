В Україні арештовано корпоративних прав підприємства російського олігарха на 53,4 млн грн

Встановлено, що підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з росії. За даними слідства російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України.
Ухвалою слідчого судді накладено арешт на корпоративні права компанії (цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу підприємства) на загальну суму 53,4 млн грн.
Спробу виведення активів з власності російського олігарха упереджено.
За відкритими даними одного із консалтингових агенств, орієнтовна ринкова вартість бренду в 2021 році становила понад 10 млрд грн. в еквіваленті.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого російським олігархом та бізнесменами, проводиться детективами Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора. Оперативний супровід здійснює Департаменту стратегічних розслідувань НП України. З метою всебічного розслідування організовано взаємодію із Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.
Досудове розслідування триває.
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