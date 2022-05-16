Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:4163

За тиждень ІТ-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів

Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів.

З 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів. А саме:

Через DDoS-атаки було зупинено (https://t.me/itarmyofukraine2022/409) роботу сайтів державних установ рф.

Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна.

У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу «Мои Документы».

У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак.

Ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами «відпочивати» на невизначений термін.

ІТ-армія продовжує протистояти російській агресії в кіберпросторі. Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті

Экономика Кібервійна
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

ІТ-армія атакувала близько 600 російських ресурсів за тиждень
06.06.2022 10:51

ІТ-армія атакувала близько 600 російських ресурсів за тиждень

З 30 травня до 5 червня включно було атаковано близько 600 російських онлайн-ресурсів....

російські кіберзлочинці хотіли зірвати фінал Євробачення
16.05.2022 16:01

російські кіберзлочинці хотіли зірвати фінал Євробачення

Влада Італії заявила про те, що перешкодила хакерським атакам російських кібезлочниців, що відбувалися під час півфіналу та фіналу...

ІТ-армія атакувала понад 240 ресурсів рф за тиждень
16.05.2022 11:40

ІТ-армія атакувала понад 240 ресурсів рф за тиждень

IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів....

Новости

Росіянка, яка живе на Сумщині, публічно зреклася громадянства РФ та спалила паспорт (відео)
Сегодня 13:14
У Сумах водій BMW втік з місця аварії (відео)
Сегодня 12:55
На Сумщині проведено призначення житлових субсидій на неопалювальний період
Сегодня 12:28
Прокуратура домоглась повернення в бюджет 260 тис. грн, які заклад освіти безпідставно сплатив недобросовісному постачальнику
Сегодня 12:11
У Шостці чоловік завдав ножового поранення знайомій
Сегодня 11:50
Музикантка з Лебедина виграла Гран-прі
Сегодня 11:09
Минулого тижня у Сумах COVID-19 виявили у 38 дорослих і семи дітей
Сегодня 10:51
Поліція розшукує Антоніну Симонець з Кролевеччини
Сегодня 10:39
У Сумах відбулися змагання з пляжного волейболу
Сегодня 10:34
РНБО та Генштаб вкотре нагадують правила розповсюдження даних у воєнний час
Сегодня 10:09
«Підірвати гранату і поїхати додому з трьома мультами» - рашисти обговорюють способи імітації бойових поранень.
Сегодня 10:00
У Сумах патрульні виявили керманича напідпитку
Сегодня 09:29
view counter

Статьи

В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
Сегодня 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
Вчера 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
Вчера 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Гранти для допомоги бізнесу під час війни
08.06.2022 15:14
У Сумах презентували 170 фотографій на виставці "Війна студентським об'єктивом"
08.06.2022 13:35
Как организовать доставку с сайта Ralph Lauren
06.06.2022 18:16
Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
03.06.2022 10:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.