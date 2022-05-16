За тиждень ІТ-армія атакувала близько 450 російських онлайн-ресурсів Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів.

З 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів. А саме:

Через DDoS-атаки було зупинено (https://t.me/itarmyofukraine2022/409) роботу сайтів державних установ рф.

Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна.

У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу «Мои Документы».

У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак.

Ще більше російських ЗМІ відправилося за колегами «відпочивати» на невизначений термін.

ІТ-армія продовжує протистояти російській агресії в кіберпросторі. Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті