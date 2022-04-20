Переможці «Євробаченні-2022» продали нагороду на благодійному аукціоні Новим власником кубка пісенного конкурсу стала криптоспільнота WhiteBIT.

Цьогорічні переможці Євробачення Kalush Orchestra вирішили продати свій кубок, а гроші передати на допомогу українським військовим. У результаті аукціону українська криптовалютна біржа викупила кришталеву нагороду за $900 000, повідомляють на Facebook-сторінці гурту.

Гурт Kalush Orchestra разом із засновником благодійного фонду Сергієм Притулою організували аукціон, на якому продавали кубок переможця Євробачення та культову рожеву панаму фронтмена гурту Олега Псюка. Всі уторговані кошти підуть на придбання дронів БПЛА PD-2.

Організаторам вдалося продати панаму за 11 млн грн, а за кубок виторгували $900 000. Його викупила українська криптовалютна платформа WhiteBIT.

Джерело: vctr.media