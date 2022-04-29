ТОП 5 способів допомогти ЗСУ та ТРО

Зараз саме ми виборюємо право на демократію, свободу та процвітання людства. Якщо українська нація не переможе у війні, весь цивілізований світ буде відкинуто на цілі десятиріччя назад. Саме тому ми повинні бути сильними, витривалими і, як ніколи, дружніми.

В цьому матеріалі ми розберемо дієві способи допомоги Збройним Силам України та Теробороні, до яких може долучитись кожен свідомий громадянин.

Спосіб 1: Благодійні внески на армію

Національний Банк України та офіційний фонд допомоги “Повернись живим” відкрили єдині рахунки для допомоги армії та теробороні. Всі ці кошти направлені на покращення умов військових, закупівлю нового спорядження, медикаментів, одягу, їжі та багато іншого. Оплатити можна не лише в терміналі, а й у банкінгу практично в пару кліків. Крім того, на ці рахунки можна перерахувати не лише власні кошти, але й “ковідну допомогу”, якщо ви вакциновані.

Спосіб 2: Допомога волонтерським організаціям

Деякі волонтерські фонди допомоги армії з’явились ще починаючи з подій 2014 року, та ще більше людей згуртувало повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Так, у кожному місті з’явились організації, які активно займаються допомогою військовим та теробороні, а також біженцям. Сюди входить збір коштів на різноманітні потреби, включаючи військове спорядження, засоби зв’язку, необхідну техніку, ліки, їжу, предмети гігієни та багато іншого.

Часто, саме вони відіграють дуже важливу роль, яка дозволяє допомогти та навіть вберегти життя наших захисників. Такі фонди дуже оперативно збирають гроші та без будь-якої бюрократичної тяганини закуповують і доставляють необхідні речі на передову.

Наприклад, саме зараз, активісти Благодійного фонду допомоги армії та ТрО group35.org збирають гроші, вивчають потреби на передовій, та намагаються оперативно та ефективно їх закривати. Волонтерське об’єднання займається збором коштів та закупівлею обладнання для ППО, оптики для снайперів та іншого надважливого тактичного обладнання для наближення нашої перемоги Фонд офіційно зареєстрований, тому вся діяльність проходить згідно зі стандартами та державним законодавством України, а також це єдиний фонд допомоги військовим в Україні, юридичний супровід якого здійснює KPMG Україна, а аудит - PwC Україна.

Спосіб 3: Гуманітарна допомога та автомобільне волонтерство

Сюди входить як індивідуальний, так і груповий збір найважливіших речей для потреб ЗСУ та ТрО. В основному, крім благодійних організацій, цим займаються приватні підприємці, гуртуючи поряд всіх небайдужих. Необхідна допомога та списки речей часто публікуються в їх соціальних мережах.

Сюди ж можна віднести і автомобільне волонтерство. Якщо ви маєте права та доступ до транспортного засобу (легкового, вантажного чи пасажирського), ви можете дуже допомогти з логістикою, перевезенням біженців та іншими потребами.

Спосіб 4: Плетіння маскувальних сіток

Якщо у вас немає зайвих коштів або власної автівки, але є вільний час – ви можете долучитися до плетіння маскувальних сіток для потреб військових та тероборони. В цьому немає нічого складного – вам все покажуть та розкажуть на місці. Також, для плетіння завжди потрібні тканини певних кольорів, найчастіше це – зелений, коричневий, пісочний та сірий. Для цих потреб підійде постільна білизна, старі сорочки тощо.

Спосіб 5: здача крові для поранених

Донорські центри крові роблять стратегічні запаси на випадок надходження великої кількості поранених. Таким чином, ви можете дізнатися адреси таких центрів у своєму місті та, за необхідності, здати кров. Під час воєнного стану, для здачі крові не потрібно проходити ніяких додаткових обстежень та здавати аналізи. Якщо у вас немає протипоказань, ви можете просто прийти до найближчої станції переливання крові.

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