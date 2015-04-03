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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:5960

Допомога Україні від Канади: на рік скасовано мита

Після візиту в Київську область прем'єра Канади Джастіна Трюдо країна скасувала всі мита для українських товарів. Рішення ухвалили на рік у рамках економічної допомоги.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Джастін Трюдо оголосив про рішення скасувати мита після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

“Це хороше продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинених держав залучати українську економіку у власні промислові та торгові ланцюги“, – написала міністр.

Экономика Канада Мито
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