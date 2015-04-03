Допомога Україні від Канади: на рік скасовано мита

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Джастін Трюдо оголосив про рішення скасувати мита після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
“Це хороше продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинених держав залучати українську економіку у власні промислові та торгові ланцюги“, – написала міністр.
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