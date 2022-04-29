Мир

admin
admin
Сегодня 13:3230

Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана

Зараз українці своєю кров’ю та відчайдушною боротьбою дають люту відсіч агресору, демонструючи мужність і волю. Президент України Володимир Зеленський нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послу України в США Оксані Маркаровій керівник Президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Про це повідомила пресслужба президента України.

"Фредерік Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство глави Української держави та незламність духу мільйонів українців, які обстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя. Саме президент Рейган дав рішучий поштовх руйнації радянської "імперії зла" та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам на теренах колишнього СРСР", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Однак як і понад три десятиліття тому, "імперія зла" не має шансів на існування.

Українці своєю кров’ю та відчайдушною боротьбою дають люту відсіч агресору, демонструючи мужність і волю.

Раян навів відомі слова президента Рейгана: "Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають". (Above all, we must realize that no arsenal or no weapon in the arsenals of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have).

Нагадаємо, нагороду медаль Свободи заснувала Фундація президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі".

За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 осіб, зокрема: Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.

Фундація президента Рональда Рейгана – приватна фундація, створена за життя 40-го президента США. Її місія – працювати на збереження цінностей та принципів, які сповідував президент Рейган.

У 2019 році експосол США, директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній чиновник адміністрації Рейгана Джон Гербст говорив, що порівнювати Зеленського з Рейганом некоректно.

Джерело: LB.ua

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Рашисти продовжують обстрілювати Сумський район
Сегодня 14:07
Депутат Охтирської райради підозрюється в державній зраді
Сегодня 14:03
У Сумах з’явилася петиція про недопущення демонтажу об’єктів Меморіалу Вічної Слави...
Сегодня 13:45
Під впливом військових невдач росія змінює свою пропаганду
Сегодня 13:10
На Конотопщині дільничний офіцер поліції виявив у громадянина наркотичні засоби
Сегодня 12:52
Рятувальники приступили до ліквідації наслідків березневих авіанальотів у Битиці
Сегодня 12:25
Глухівські поліцейські викрили продавчиню, яка займалася продажем спиртного в заборонений день
Сегодня 12:12
Мешканка Конотопщини "розблокувала" банківську карту за 7 тисяч гривень
Сегодня 11:44
Ювенальні прокурори: 226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ
Сегодня 11:23
На Охтирщині зловмисниця привласнила чужий телевізор
Сегодня 11:09
У кого сьогодні в Сумах відключено воду
Сегодня 10:52
Сумські копи зупинили водія під кайфом і без прав
Сегодня 10:50
view counter

Статьи

У Сумах 18 травня відкриється музей “Причал Одіссея"
Сегодня 12:53
Про законність перевірок на блокпостах та вручення повісток
Сегодня 11:35
«Вони вперше у житті побачили, що у будинках є унітази» — священик із Сумщини про російських окупантів
06.05.2022 13:25
Змістовно від МОЗ: Безоплатні медичні послуги у випадку інсульту під час війни
06.05.2022 13:06
Історія волонтера з Охтирки, який дивом вижив у перший день повномасштабної війни
06.05.2022 12:53
Лебединський музей отримав в дарунок роботи Кричевських
05.05.2022 17:21
Футбольний арбітр із Сумщини поміняв прапорець асистента на зброю
05.05.2022 14:31
Глухівчанка Ада Роговцева, народна артистка, Герой України: Обіцяю дожити до Перемоги!
04.05.2022 14:21
С чем носить кроссовки: модные аутлуки 2022
04.05.2022 13:46
Парфуми та квіти – незамінні атрибути для подарунку
03.05.2022 16:35
Що треба знати про надзвичайний стан в Україні
02.05.2022 13:45
Как организовать квартирный переезд - советы от Moving Expert
29.04.2022 17:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.