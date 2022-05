Зеленського нагородили медаллю Свободи Рональда Рейгана Зараз українці своєю кров’ю та відчайдушною боротьбою дають люту відсіч агресору, демонструючи мужність і волю. Президент України Володимир Зеленський нагороджений медаллю Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послу України в США Оксані Маркаровій керівник Президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Про це повідомила пресслужба президента України.

"Фредерік Раян наголосив, що ця висока нагорода відзначає лідерство глави Української держави та незламність духу мільйонів українців, які обстоюють своє право обирати власне майбутнє та надихають увесь цивілізований світ боротися за цінності свободи й демократії, яким Рональд Рейган присвятив своє життя. Саме президент Рейган дав рішучий поштовх руйнації радянської "імперії зла" та проклав шлях до свободи та демократії її поневоленим народам на теренах колишнього СРСР", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні кремлівський режим намагається відновити уламки радянської імперії, розпочавши жорстоку та криваву війну в центрі Європи. Однак як і понад три десятиліття тому, "імперія зла" не має шансів на існування.

Українці своєю кров’ю та відчайдушною боротьбою дають люту відсіч агресору, демонструючи мужність і волю.

Раян навів відомі слова президента Рейгана: "Передусім ми маємо усвідомлювати, що жоден арсенал, жодна зброя у світових арсеналах не є такою могутньою, як воля та моральна мужність вільних чоловіків і жінок. Це та зброя, якої наші супротивники в сучасному світі не мають". (Above all, we must realize that no arsenal or no weapon in the arsenals of the world is so formidable as the will and moral courage of free men and women. It is a weapon our adversaries in today's world do not have).

Нагадаємо, нагороду медаль Свободи заснувала Фундація президента Рональда Рейгана у 1992 році. Її вручають видатним світовим діячам за "здійснення значного та тривкого внеску у розвиток свободи у світі".

За весь час існування нагороди її лауреатами стали лише 10 осіб, зокрема: Лех Валенса, Михайло Горбачов, Колін Павелл, Маргарет Тетчер, Джордж Буш, Іцхак Рабин, Натан Щаранський.

Фундація президента Рональда Рейгана – приватна фундація, створена за життя 40-го президента США. Її місія – працювати на збереження цінностей та принципів, які сповідував президент Рейган.

У 2019 році експосол США, директор Євразійського центру Атлантичної ради, колишній чиновник адміністрації Рейгана Джон Гербст говорив, що порівнювати Зеленського з Рейганом некоректно.

Джерело: LB.ua