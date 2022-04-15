Білорусам вимикають інтернет Для приховування інформації про пересування російських окупаційних військ територією рб, білорусам вимикають Інтернет.

Вперше повне та часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв’язку республіки білорусь до мережі Інтернет було зафіксовано 1 квітня. Протягом місяця у доступі до мережі Інтернет були обмежені цілі регіони білорусі.

За оцінками воєнної розвідки України, відключення користувачів від мережі Інтернет скоординовані спеціальними службами. Таким чином кгб білорусі та фсб росії намагаються обмежити спілкування патріотично налаштованих громадян та запобігти поширенню інформації у соціальних мережах про пересування територією республіки російської військової техніки.