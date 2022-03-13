23 тисячі вчителів та 600 тисяч учнів виїхали за кордон за час війни в Україні 87 тисяч школярів долучилися до навчання в інших областях України як вимушені переселенці.

Внаслідок війни в Україні за кордон виїхали більше ніж 23 тисяч вчителів та понад 600 тисяч учнів. Про це в інтерв’ю LB.ua повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

“Це ті, що підтверджені. Але думаю, що ці дані не дуже точні. Я спілкувався з деякими директорами і ректорами, які говорять, що в середньому не ідентифіковано, де конкретно перебувають 10-15% учнів і студентів”, - зазначив міністр.

Разом з тим, зауважив міністр, обсяг тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає майже 87 тисяч. Найбільше таких дітей - учнів шкіл, закладів загальної та середньої освіти - у Львівській області: майже 24 тисячі.

Загалом, до навчання повернулися 3,7 млн учнів.

“Уже восьмий тиждень освітній процес відбувається в умовах воєнного стану. За даними департаментів освіти, станом на 25 квітня усі заклади загальної і середньої освіти в 14 областях продовжують освітній процес у дистанційній формі. У трьох областях - або частково змішане, або очне навчання, в шести організовано дистанційний процес, частково - канікули, частково - навчання зупинено. У Львівській області в освітніх закладах десь наполовину здійснюється очне навчання. Близько 12600 закладів загальної і середньої освіти працюють, і до навчання повернулися майже 3,7 мільйона учнів”, - зазначив міністр.

За словами Шкарлета, дистанційне навчання стало певним порятунком, який дозволяє не прив’язуватись до площ, до наповненості класів, але забезпечити при цьому максимально можливий обсяг залучення дітей до освітнього процесу.

“Ми суттєво доопрацювали і використали наш інформаційний ресурс, нашу платформу «Всеукраїнська школа онлайн», на якій розміщено уроки з усіх шкільних предметів. Разом з компанією Google ми створили Всеукраїнський онлайн-розклад - дитина може долучитися до усередненої програми з будь-якого місця і брати участь в освітньому процесі в повному форматі.

Стартував освітній проєкт «Навчання без меж», спільний з Мінкультури, Міносвіти і провідними українськими телеканалами, - щоденні відеоуроки за кожною з тематик з 5 по 11 клас. Тому сьогодні ми не прив’язуємось до площі, але ми пишаємось тим, що можемо долучити кожну дитину, яка цього хоче і прагне, і кожного вчителя до освітнього процесу”, - розповів міністр.

Для дітей, які не мають можливості брати участь у освітньому процесі, за словами міністра, передбачили можливість пройти програму пізніше, створити індивідуальний освітній простір, індивідуальну траєкторію для кожного.

“Жодна дитина, за нашими рекомендаціями, не має бути відсторонена від освітнього процесу. Навчання може бути відтерміновано лише в часі”, - резюмував міністр.