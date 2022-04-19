Російські зірки масово скасовують гастролі У багатьох країнах світу почали скасовувати концерти російських виконавців. По-перше, представників країни-агресора не хочуть бачити в Ізраїлі, США та інших країнах. По-друге, дістатися цим артистам в інші країни тепер буде занадто складно.

Популярним російським зіркам російської естради тепер доведеться зменшити свої апетити та почати економити. І від дорогих брендів теж доведеться відмовитися. Їхні концерти почали скасовувати один за одним. Мільйони втратять не тільки артисти, а й організатори розважальних заходів.

У травні 2022 року Григорій Лепс збирався в Ізраїль. Але там його більше не чекають і два концерти скасували.

Скасовані концерти Олександра Розенбаума. У червні 2022 року у нього був запланований тур до Ізраїлю.

Не хочуть дивитися і концерт Оркестру "Віртуози Москви" з Володимиром Співаковим. Вказується, що концерти в зазначені дати в середині травня не відбудуться.

Така ж доля спіткала і Кристину Орбакайте. Скасовано всі п'ять концертів артистки в Ізраїлі на травень.

Відомий стендапер і комік Нурлан Сабуров з горем навпіл виступив в США - в кожному місті свого туру комік зіткнувся з ворожим ставленням глядачів. А після скандалів у США - в Ізраїлі його концерти просто скасували.

Німеччині скасували концерт групи "Любе" і Миколи Расторгуєва. Квитки були розпродані ще в кінці лютого, але організатор – агентство Evennta повідомило про скасування всіх 10 концертів на території Німеччини.

Співачці Валерія відмовили у виступі в Дубаї, яке було заплановано в рамках Дрезденського оперного балу. Їй, а також артистам Світлані Захаровій та Вадиму Рєпіну просто не дозволили виступити на сцені.

У Барселоні не захотіли приймати Сербську групу The No Smoking Orchestra, а всьому виною Емір Кустуріца, який в колективі трудиться гітаристом. Річ у тому, що у режисера і музиканта Кустуріци сильно проросійська позиція і дивна любов до Путіна.

А 50-річну оперну співачку Анну Нетребко не хочуть бачити тепер ніде - ні в Європі, ні в США, ні в Росії. Всі її концерти скасовані й на роботу її приймати не хочуть ні в одному театрі світу.

Схожа ситуація склалася, до речі, і в Ані Лорак. Через свою мовчазну підтримку, в Україні її бачити не хочуть. А за кордон шлях їй тепер замовлений. Але і в Росії у неї тепер теж все складно - вона не підтримала відкрито Путіна і тепер і там в чорному списку.

І скасування концертів в інших країнах - не єдина проблема російських артистів. Їм доводиться платити неустойки, а через санкції вони втрачають ще й необхідне обладнання, сценічні костюми та декорації.

Наприклад, шоумен і співак Сергій Лазарєв зізнався, що зазнав величезних збитків. Спочатку по ньому вдарила пандемія коронавірусу, а тепер ось - війна. Половина його команди не змогла прилетіти в Росію, про замовлені з-за кордону декораціях і костюмах для нових виступів довелося забути. Всі заходи довелося перенести та виплатити неустойку.

На схожі проблеми нещодавно поскаржився в російських ЗМІ й Філіп Кіркоров. Сказав, що зможе виступати тільки у РФ, а значить – з голоду не помре.

Джерело: donpatriot.news