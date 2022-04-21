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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:0294

Нульове розмитнення авто можуть скасувати

Через зловживання цією можливістю, уряд може скасувати нульове розмитнення.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, на Час-Дій.

“Вже більше 10 тисяч автівок пройшли через митний кордон без сплати податків. Черги на західному кордоні достатньо великі. Уряд запропонував таке рішення, враховуючи те, що велика кількість автівок була пошкоджена і буде ще пошкоджена внаслідок агресії. Хоча подекуди ми бачимо, що заробляють від цього не прості люди, а ділки, і тому ми зараз розглядаємо можливість цей процес припинити”, — заявив нардеп.

Він додав, що комерційні структури завозять на територію України автівки для подальшого перепродажу.

“Мало хто шукає автівку для придбання в війну, а комерційні структури, використовуючи ці пільги, ввозять на територію України автівки для подальшого перепродажу”, — відзначив Гетманцев.

Экономика Розмитнення
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