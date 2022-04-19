Судді Конституційного суду України будуть перераховувати на потреби ЗСУ значну частку свого заробітку Щомісячна сума грошових переказів на потреби української армії та гуманітарні потреби може становити близько 2 мільйонів гривень.

Судді Конституційного суду України ухвалили рішення здійснювати переказ від 50% до 70% грошових коштів грошової винагороди на потреби Збройних Сил України. Відповідне рішення було опубліковано на сайті КСУ, пише Фокус.

Зазначається, що до завершення збройної агресії Російської Федерації проти України судді КСУ відраховуватимуть 50% — 70% на потреби ЗСУ, сил територіальної оборони, гуманітарні потреби, а також на адресу інших отримувачів, які постраждали у зв'язку з військовою агресією РФ.

Перекази коштів будуть здійснюватися після вирахування податків і зборів.

"Судді Конституційного Суду України, вірні присязі служіння Українському народу, готові не лише забезпечувати верховенство Конституції України, захищати конституційний устрій держави, утверджуючи права та свободи людини, а також надати необхідну грошову допомогу Збройним силам України, силам територіальної оборони, громадянам України, волонтерам, організаціям, які потребують у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України", — йдеться в документі.

Також наголошується, що в межах цього рішення переказом коштів судді здійснюватимуться самостійно.

За даними агентства "Радіо Свобода", до складу Конституційного Суду України входять 15 суддів, а середня заробітна плата судді КС становить близько 254 000 гривень. Таким чином, щомісячні відрахування з боку КС на допомогу ЗСУ та вищезазначеним категоріям осіб може становити близько 2 мільйонів гривень.