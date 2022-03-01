Окупанти поширюють фейки для дискредитації США і України Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає щодо чергової провокації росії.

Ворог поширює дезінформацію про те, що «загроза провокацій з хімічною та біологічною зброєю в Україні все ще зберігається»

Міф про виготовлення зброї масового ураження потрібен росії, щоб й надалі виправдовувати вбивства в Україні

Аналіз повідомлень у російських медіа засвідчив, що тему біолабораторій кремль намагатиметься використати для дискредитації США і України на світовій арені. Зокрема, готуються і провокації у різних країнах світу. На тлі пандемії коронавірусу ворог для розколу західного суспільства планує використати тему начебто розроблення за підтримки США в українських біолабораторіях збудників смертельних хвороб - чуми, сибірки, туляремії, холери.

Також рф і далі наполягатиме, щоб ООН провели розслідування діяльності біолабораторій на території України. Цю ж дезінформаційну кампанію ворог готує і для міжнародних судів, щоб спробувати виправдати скоєні рф злочини проти людства