Подарунок Оксани Марченко: золотий вагон Медведчука Журналісти «Слідства.Інфо» знайшли на території маєтку Віктора Медведчука розкішний вагон-ресторан, який той ховав під зеленою маскувальною сіткою. За даними журналістів, цей вагон йому подарувала дружина Оксана Марченко на останній день народження.

Для вагону на території маєтку побудували спеціальний перон і навіть привезли залізничні рейки. Станція називається «Дальняя». Сам вагон оздоблений позолотою, бархатними диванами і стільцями, а також розкішним деревом.

https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03450-2-300x200.jpg 300w, https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03450-2-1024x683.jpg 1024w, https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03450-2-768x512.jpg 768w, https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03450-2-1536x1024.jpg 1536w, https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03450-2-600x400.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />

Журналісти побачили всередині лампу від французького бренду Bronze D’Art Français, яка зроблена із зеленого мармуру, а оздоблення виконано із чистого золота. Ця лампа коштує більше 100 тисяч гривень.

Також на барній стійці стояли склянки із позолоченими гербами Російської Федерації. Такі склянки виробляє російський «Кубачінський комбінат», вони коштують по п’ять тисяч гривень за штуку.

https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03436-2-300x200.jpg 300w, https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03436-2-1024x683.jpg 1024w, https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03436-2-768x512.jpg 768w, https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03436-2-1536x1024.jpg 1536w, https://www.slidstvo.info/wp-content/uploads/2022/03/DSC03436-2-600x400.jpg 600w" data-sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" />

У вагоні стояла кавомашина люксового італійського бренду Elektra. Базова модель такого типу кавоварки коштує від 220 тисяч гривень. Однак цю модель, ймовірно, робили спеціально на замовлення Медведчуків — вона оздоблена бронзовими малюнками та іншими елементами декору. Відтак, реальна вартість кавомашини може бути набагато більшою.

Вглибині вагону є позолочений самовар та туалет, який теж, схоже, оздоблений позолоченими деталями.

Журналістам «Слідства.Інфо» вдалося знайти людину, яка була долучена до створення цього вагону-ресторану. Його звати Олексій, він будівельник. За словами чоловіка, це не справжній вагон «Pullman», а майже ідентична копія. Цей вагон Медведчуку подарувала його дружина Оксана Марченко на минулий день народження — 7 серпні 2021 року.

«Робота тривала близько року. Дизайнери змалювали цей вагон з ескізів кількох вагонів Пулмана, Оксана Марченко затвердила проєкт і все збиралося вручну. Було залучено більше сотні працівників — одна фірма виготовляла дах, інша — бічні панелі, інші займалися оздобленням», – розповідає будівельник Олексій.

За його словами, під вагоном побудували велику кухню та комори для зберігання продуктів. Олексій на власні очі бачив, як туди спускали кухонне обладнання.

«Всі будівельники здавали роботу Оксані Марченко 1 серпня 2021 року, за шість днів до дня народження Медведчука — це був йому подарунок від дружини. Припускаю, що такі роботи коштують сотні тисяч доларів, але точної суми не знаю», — зазначає будівельник Олексій.

Важко підрахувати точну вартість цього вагону, але про ціну може свідчити один цікавий елемент. На ньому є кілька залізних емблем «Compagnie Internationale des Wagons-Lits», які встановлювали на такого типу вагони «Pullman».

Ми знайшли оригінальну деталь цієї емблеми на Ebay — вона коштує майже два мільйони гривень.