Война в Украине провоцирует кризис автомобильной промышленности Вторжение России в Украину может привести к остановке автомобильной промышленности Центральной Европы, усиливая риски резкого экономического спада.

Конфликт в Украине уже ухудшил проблемы со снабжением, а также повысил цены на такие материалы, как никель или палладий. Всплеск затрат на энергию также проникает в цепи поставок. Особенно это коснется Центральной Европы, где этот сектор играет немаловажную роль и некоторые сбои уже наблюдаются после того, как Россия вторглась в Украину.

Так, Volkswagen уже временно приостановил производство на двух заводах в Польше. Из-за нехватки комплектующих останавливались и производства марки Porsche.

Другое подразделение VW Group, Skoda, являющееся крупнейшим экспортером Чешской Республики, прекратило производство своего электрического внедорожника Enayaq и предупредило, что производство других моделей также находится под угрозой из-за отсутствия ключевых жгутов электропроводки из Украины.

В 2021 году глобальный недостаток микросхем уже сдерживал производство, ведь чешский сектор выпустил на 300 000 автомобилей меньше, чем планировалось.

В Румынии министр экономики создал рабочую группу для подготовки к негативным последствиям в ключевых промышленных сегментах, таких как автомобильный сектор, который сталкивается с нехваткой поставок некоторых частей.

По оценкам ING, снижение производства в Венгрии может составлять половину того, что наблюдалось в 2020 году, во время пандемии. При этом восстановить экономический рост будет еще сложнее.