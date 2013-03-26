Война в Украине провоцирует кризис автомобильной промышленности

Конфликт в Украине уже ухудшил проблемы со снабжением, а также повысил цены на такие материалы, как никель или палладий. Всплеск затрат на энергию также проникает в цепи поставок. Особенно это коснется Центральной Европы, где этот сектор играет немаловажную роль и некоторые сбои уже наблюдаются после того, как Россия вторглась в Украину.
Так, Volkswagen уже временно приостановил производство на двух заводах в Польше. Из-за нехватки комплектующих останавливались и производства марки Porsche.
Другое подразделение VW Group, Skoda, являющееся крупнейшим экспортером Чешской Республики, прекратило производство своего электрического внедорожника Enayaq и предупредило, что производство других моделей также находится под угрозой из-за отсутствия ключевых жгутов электропроводки из Украины.
В 2021 году глобальный недостаток микросхем уже сдерживал производство, ведь чешский сектор выпустил на 300 000 автомобилей меньше, чем планировалось.
В Румынии министр экономики создал рабочую группу для подготовки к негативным последствиям в ключевых промышленных сегментах, таких как автомобильный сектор, который сталкивается с нехваткой поставок некоторых частей.
По оценкам ING, снижение производства в Венгрии может составлять половину того, что наблюдалось в 2020 году, во время пандемии. При этом восстановить экономический рост будет еще сложнее.
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