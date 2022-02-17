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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:2519

Мільйон фунтів пожертвували Україні Девід та Вікторія Бекхем

Легендарний футболіст та його дружина, як завжди, не залишаються осторонь чужої біди.

Сім'я Бекхемів відгукнулася на заклик допомогти Україні організації UNICEF, амбасадором якої Девід був протягом 17 років. Сума внеску становить один мільйон фунтів стерлінгів.

Девід має свій благодійний фонд "7 Fund", який у співпраці з UNICEF щорічно збирає мільйони для допомоги дітям з усього світу. Однак, кошти, спрямовані в Україну, Бекхеми виділили з особистих рахунків, повідомляє MailOnline.

Окрім того, Вікторія Бекхем провела просвітницьку роботу серед підписників свого Instagram: "У Міжнародний жіночий день я хотіла скористатися можливістю підтримати жінок і дітей, які зараз найбільше потребують нашої підтримки, які постраждали від руйнівної війни в Україні. Сьогодні у своїх сторіс я розповідаю про деякі організації, які надають життєво важливу допомогу та підтримку постраждалим".

Общество Вікторія Бекхем Девід Бекхем Допомога Україні
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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