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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумська ОДА раптом опублікувала правила поводження при ракетно-артилерійському обстрілі

Як повідомляє Департамент цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації, з метою захисту цивільного населення в містах, селищах та селах усім громадянам рекомендується діяти згідно із правилами, описаними нижче.

Якщо артилерійський обстріл застав вас НА ВУЛИЦІ:

- якщо ви почули свист снаряда (він схожий більше на шорох), а через 2-3 секунди – вибух, відразу падайте на землю;

- негайно лягайте на землю туди, де є виступ (початок тротуару, бордюр), або хоча б в невелике заглиблення. Якщо поруч є бетонна конструкція – лягайте поруч з нею, але подалі від споруд, які  можуть обрушитися або спалахнути при прямому влученні;

- захист дають земляні щілини або траншеї, неглибокі підземні колодязі й широкі труби водостоку, канави глибиною 1-2 метри на відкритому місці, оглядові ями відкритого (на повітрі) гаража або СТО, а також каналізаційні люки;

- більшість снарядів розриваються безпосередньо над ґрунтом, тому осколки у момент вибуху розлітаються на висоті менше 30-50 см над поверхнею, тому лежати треба, щоб знизити шанс потрапляння осколків;

- лягайте, обхопивши голову руками, закривайте долонями вуха і відкрийте рот – це врятує від контузії, вбереже від акустичного удару.

У МІСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ:

Під час обстрілу в транспорті знаходитися небезпечно!

- якщо перші вибухи застали вас в дорозі на власному автомобілі – негайно зупиняйте машину і швидше шукайте укриття;

- у випадку, якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї – слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку «від будівель і споруд» і залягти на землю;

- якщо ви перебуваєте в автотранспорті, який став мішенню для прямого обстрілу, зупиніться і негайно залишіть його, краще з протилежного від обстрілу боку. Лягайте на землю, але не поруч з машиною, і поповзом перебирайтеся в більш надійне місце біля узбіччя дороги, в кювет;

- рухайтеся короткими відстанями відразу ж після наступного вибуху;

- легкова машина або автобус - помітна ціль. Найбільша небезпека – вибух бензобака. Дізнавайтеся стан дороги за добу - можливі руйнування мостів, повне блокування доріг.

 У БУДИНКУ:

- якщо в будинку є підвал – спуститися в підвал;

- якщо підвалу немає – спуститися на нижні поверхи. Чим нижче, тим краще. В ідеалі – всім на перший поверх;

- заздалегідь знайти саму внутрішню кімнату, чим більше бетону навколо, тим краще (знайти несучі стіни), якщо всі кімнати зовнішні – вийти на сходову площадку;

- слід зайняти приміщення, які розташовані подалі від вікон, балконів (коридор, ванна кімната, тощо) і дочекатись закінчення вибухів;

- якщо відомо, з якого боку ведеться обстріл, то вибрати найвіддаленішу кімнату з протилежного боку;

- у тому місці, що буде вибрано, сісти на підлогу біля стіни – чим нижче людина перебуває під час попадання снаряда, тим більше шансів, що його не зачепить осколком. Знову ж, не навпроти вікон. Вікна можна обладнати диванними подушками (великими, щільними, але краще мішками з піском), закрити масивними меблями, але не порожніми (набити мішками з піском або речами, але щільно);

- ні в якому разі не можна вибігати з будинків на вулицю, користуватися ліфтом, ховатися під деревами (навіть коли під деревом є зручне для укриття місце). По звершенню нальоту або обстрілу слід обережно залишити будинок. Якщо будинок було зруйновано, або він отримав пошкодження необхідно взяти із собою речі, як при евакуації.

НА РОБОЧОМУ МІСЦІ:

- у випадку, коли авіаційний удар, обстріл застав Вас на робочому місці, слід діяти за вказівками керівників підприємства, установи, закладу та їх підрозділів, посадових осіб з питань цивільного захисту.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ОБСТРІЛУ (БОМБАРДУВАННЯ):

- залишаючи місце притулку, не давайте собі розслабитися. Тепер вся ваша увага має бути сконцентрована собі під ноги!;

- не піднімайте із землі жодних незнайомих вам предметів: авіабомба, ракета або снаряд могли бути касетними!;

- бойові елементи часто розриваються при падінні, але можуть вибухнути пізніше, в руках – від найменшого руху або дотику;

- уся увага – дітям і підліткам: не дайте їм підняти що-небудь з-під ніг!

Як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни.

Інформацію про порядок дій в екстрених ситуацій, захисні споруди тощо дивіться за посиланням: http://www.uns.sm.gov.ua/index.php/uk/2015-07-22-13-15-51/233-poryadok-dij-v-ekstrenikh-situatsiyakh

 
 
 
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