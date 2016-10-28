Війна з Росією: кордони Сумщини Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Зранку 24 лютого Україна зазнала ударів від агресора.

За даними Операції об'єднаних сил, як пише «Українська правда, з 4.35 24 лютого зі сторони Росії у бік України почалися обстріли: гатять ГРАДами, з мінометів і тд.

Зокрема, повідомляється про:

04.35 напад на п/н впс «В.Писарівка» зі стор. РФ

05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр "Мілове"

05:05 впс «Н.Слобода» обстріл ГРАДами з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»

05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»

05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилер. обстріл зі стор. РФ

05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»



05:23 ППр «Бачівськ» заходиться бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс «Тополі» обстріл з ГРАДів з боку РФ

05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ

05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з ГРАДів з боку РФ

Вибухи лунають по усій країні.