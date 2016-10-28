Війна з Росією: кордони Сумщини

За даними Операції об'єднаних сил, як пише «Українська правда, з 4.35 24 лютого зі сторони Росії у бік України почалися обстріли: гатять ГРАДами, з мінометів і тд.
Зокрема, повідомляється про:
04.35 напад на п/н впс «В.Писарівка» зі стор. РФ
05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр "Мілове"
05:05 впс «Н.Слобода» обстріл ГРАДами з боку РФ
05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»
05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»
05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилер. обстріл зі стор. РФ
05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»
05:23 ППр «Бачівськ» заходиться бронетехніка
05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
05:30 впс «Тополі» обстріл з ГРАДів з боку РФ
05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ
05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з ГРАДів з боку РФ
Вибухи лунають по усій країні.
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