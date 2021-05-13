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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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День вишиванки: історія свята та цікаві факти

Вишиванка – ДНК української нації та її душа. Для українців вишита сорочка – це не просто одяг, це символ, який зберігає історію нашого народу, культуру та традиції.

День вишиванки – доволі молоде свято, але вже дуже визнане як в Україні, так і поза її межами. У цей день всі охочі одягають вишиту сорочку та приходять у ній на роботу або навчання. До Дня вишиванки проводять святкові заходи: покази, паради, марші та вуличні гуляння.

День вишиванки не прив'язаний до жодного державного чи релігійного свята. Його щорічно святкують у третій четвер травня і цьогоріч воно припало на 20 травня.

ІСТОРІЯ СВЯТА

Ініціатором Дня вишиванки у 2006 році стала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

На реалізацію цього задуму та святкування студентку надихнув одногрупник Ігор Житарюк, який регулярно одягав вишиванку на заняття. Одного разу Леся запропонувала одногрупникам та студентам обрати день, щоб всім разом одягнути вишиті сорочки. Спочатку їх одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету, але впродовж наступних років свято набувало все більшої популярності та розрослося до всеукраїнського рівня. З часом до цього свята розпочала долучатися українська діаспора по всьому світу.

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ВИШИВАНКУ

Українська вишиванка має давнє походження. Вишите вбрання створювали ще до VI століття, проте зразки з тих часів, на жаль, не збереглися.

Вишивали національний одяг тільки жінки, адже саме вони дарували виробу потужну позитивну енергетику. Це ремесло матері передавали своїм донькам.

Дослідники вишивки налічують понад 200 старовинних швів на основі 20 технік. Вишивка хрестиком, яку багато хто вважає традиційно-українською, прийшла до нас з Європи лише в XIX столітті. Така вишивка є найпопулярнішим швом, який використовують не лише у вишиванках, але й у інших виробах.

В Україні є близько сотні різних вишивальних технік. Серед найвідоміших – хрестик, гладь, низь, мереження, бігунець, плетіння.

Іван Франко був першим, хто поєднав українську вишиванку з буденним одягом. Саме він скомбінував вишиту сорочку з піджаком.

Найбільша кількість людей у вишиванках, яка зібралась в одному місці, була зареєстрована у Рівному в 2011 році. В День Незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Таку цифру зафіксовано у Книзі рекордів України.

Вишивка однієї сорочки може займати від двох тижнів до трьох років – усе залежить від складності техніки.           

Наразі найбільш розповсюджені вишиванки білого кольору. Вишиванки чорного кольору у давнину одягали виключно чоловіки. Сині вишиті сорочки було прийнято одягати жінкам, що вже не планували народжувати або маленьким дівчаткам.

З кожним днем орнаменти з вишивки стають все більш популярними. Сьогодні їх втілюють не лише на сорочках, але й на будь-якому сучасному вбранні.

Перші вишиванки функціонували як одяг та були оберегом від зла. Тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і подолі, щоб візерунок торкався тіла.

Джерело: Всеосвіта

Общество Українські традиції
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