Беларусь не примет участие участие в Евровидении-2021 и 2022 Белтелерадиокомпания отказалась транслировать Евровидение-2021, которое состоится в Роттердаме. Поэтому в 2022 году Беларусь не сможет принять участие в конкурсе.

Беларуси отказали в участии в Евровидении в этом году, поэтому она решила не транслировать конкурс вообще. Однако именно это станет причиной отказа выступления конкурсантов от Беларуси в следующем году, пишет showbiz.24tv.ua.

Согласно правилам, которые действуют на Евровидении с 2007 года, участие в конкурсе могут принимать страны, которые:

являются участниками Европейского союза вещателей (ЕВС);

уплатили Союзу членские взносы до окончания срока уплаты;

транслировали 2 полуфинала и финал Евровидения в предыдущем году в своей стране.

Пока эти правила остаются неизмененными, поэтому Беларусь в следующем году, скорее всего, не допустят к участию.

Группу "Галасы ЗМеста", которая должна была представлять Беларусь на Евровидении-2021, отстранили от конкурса. Поэтому белорусские каналы приняли решение вообще не транслировать его в своей стране. Между тем все желающие смогут посмотреть Евровидение на официальном ютуб-канале.

Почему Беларусь отстранили от Евровидения-2021

В начале марта 2021 года в Беларуси заявили, что на Евровидение в Роттердам поедет группа "Галасы ЗМеста". Музыканты высмеивали протесты в стране и оппозиционерку Светлану Тихановскую.

Коллектив готовил для конкурса русскоязычную песню "Я научу тебя". В ней были намеки на контроль и манипуляции в стране. Из-за политического подтекста страну могли дисквалифицировать. Исполнителям дали время исправить ситуацию и разрешили изменить песню

"Галасы ЗМеста" отрицали политический подтекст, однако все-таки начали писать новую песню.

Глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказывал, что группа написала 2 песни: веселую и грустную.

Однако и новая композиция нарушала правила конкурса, поэтому организаторы не допустили коллектив к участию в Евровидении-2021.