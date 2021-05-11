Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:33104

Кто загрязняет Мировой океан

Составлена карта рек и регионов, что больше всего загрязняют Мировой океан пластиком и другими отходами. По разным подсчетам экологов, 60% всего пластика было выброшено на свалки или попало в естественную среду.

Карту составила природоохранная организация The Ocean Clean Up. Всего было показано 1656 самых загрязненных рек на планете. Эксперты установили, что реки в городах Юго-Восточной Азии и Западной Африки – основные горячие точкам выброса пластика. 

Также было отмечено, что тропические острова являют собой районы с относительно высокой опасностью из-за обильных осадков, небольшого расстояния от наземных источников выбросов до рек и близости к океану.

Эпицентрами пластикового мусора названы Филиппины, Индонезия, Малайзия, Доминиканская Республика и вся Центральная Америка, а также Китай и Индия.

Например, Малайзия производит более чем в десять раз меньше пластика, чем Китай, а доля всех попадающих в океан отходов такого типа составляет для нее 9,0% и только 0,6% – для Китая.

По подсчетам исследователей, Филиппины с их более чем 4,8 тысячи рек переносят в Мировой океан 8,8% от общего количества пластикового мусора, а Индия – 1,0%. 

 

Источник: news.obozrevatel.com

Общество
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