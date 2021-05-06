Грядет активная цифровизация в Украине В эпоху развития диджитализации и цифровой экономики Украина делает ответственные шаги, чтобы не отставать в экономическом развитии от продвинутых стран Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в стране произошла революция в сфере информатизации и цифровой трансформации, направленная на упрощение ведения бизнеса и обмена документами между гражданами и государственными органами. Об этом пишут Факты, обозначая, что подобное заявление прозвучало на форуме «Украина 30. Цифровизация». Как отметил Президент, для получения любого разрешения необходимо лишь иметь доступ к интернету, успешно минуя бюрократическое посещение кабинетов.

Сегодня количество активных пользователей сети интернет стремительно растет. Все чаще люди ищут необходимые услуги именно в сети. Также отмечается тенденция роста количества пользователей, которые скачали приложение «Дія». Они активно его применяют в повседневной жизни. В общем, уже запущены десятки онлайн-услуг, которыми успели воспользоваться более десяти миллионов украинцев.

Среди новых услуг, доступных на портале «Дія», стали строительные услуги, которые предусматривают возможность получения разрешения без участия чиновников. Здесь можно получить разрешение на выполнение строительных работ, оформить строительный паспорт, декларацию, сертификат о готовности объекта к эксплуатации.

С помощью портала все больше предпринимателей получили возможность открыть бизнес онлайн, что значительно упрощает процедуру регистрации и оформления.

Кроме того, сейчас в приложении запускается новая услуга, которая позволяет изменить регистрацию места жительства без посещения миграционной службы и других государственных органов. Зарегистрироваться онлайн можно будет в арендованном жилье, а юноши не будут обязаны посещать военкомат после смены места регистрации.

Как отметил Президент Украины, страна стремительными темпами двигается к цифровизации. Это поможет в скором времени перевести все регистрационные и работы по оформлению документов в формат онлайн. Над этим активно работает Министерство цифровой трансформации Украины, которое уже может гордиться полученными успехами и результатами. Диджитализация направлена на упрощение ведения документооборота между гражданами страны и всеми государственными органами. Так что теперь значительно упрощены многие процедуры.

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