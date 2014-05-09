Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

Прогнозы букмекеров постоянно меняются. По состоянию на 18 мая на первой ступеньке в рейтинге уверенно лидирует Италия. Страну будет представлять рок-группа Maneskin — 23%.
На втором месте расположилась Франция, которую будет представлять певица Barbara Pravi — 19%.
Третье место занимает исполнительница из Мальты — Destiny — 12%. Представитель Исландии поднялся в таблице на четвертую ступень — Daði og Gagnamagnið — 7%.
Далее идет Кипр — 7%, Болгария — 6%, Швейцария — 5%.
Группа Go-A, которая представит Украину на Евровидение 2021, уже достаточно долго держится на 8 месте — 2%. Стоит отметить, что коллектив набрал наибольшее количество баллов, по мнению журналистов, присутствующих на первой репетиции в Роттердаме.
На последней 39 ступени с наименьшим показателем букмекеров расположилась Грузия — менее 1%.
Прямую трансляцию Евровидения 2021 в Украине можно будет посмотреть на украинских двух телеканалах — СТБ и UΛ:Перший. Первый полуфинал 18 мая начнется в 22.00.
Источник: Факты
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