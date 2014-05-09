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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

18 мая в Роттердаме состоится первый полуфинал Евровидения 2021. Второй полуфинал пройдет 20 мая, финал — 22 мая.

Прогнозы букмекеров постоянно меняются. По состоянию на 18 мая на первой ступеньке в рейтинге уверенно лидирует Италия. Страну будет представлять рок-группа Maneskin — 23%.

На втором месте расположилась Франция, которую будет представлять певица Barbara Pravi — 19%.

Третье место занимает исполнительница из Мальты — Destiny — 12%. Представитель Исландии поднялся в таблице на четвертую ступень — Daði og Gagnamagnið — 7%.

Далее идет Кипр — 7%, Болгария — 6%, Швейцария — 5%.

Группа Go-A, которая представит Украину на Евровидение 2021, уже достаточно долго держится на 8 месте — 2%. Стоит отметить, что коллектив набрал наибольшее количество баллов, по мнению журналистов, присутствующих на первой репетиции в Роттердаме.

На последней 39 ступени с наименьшим показателем букмекеров расположилась Грузия — менее 1%.

Прямую трансляцию Евровидения 2021 в Украине можно будет посмотреть на украинских двух телеканалах — СТБ и UΛ:Перший. Первый полуфинал 18 мая начнется в 22.00.

Источник: Факты

Досуг Евровидение
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