Украина лидирует по смертности от Covid-19 По статистике минувших суток, Украина на втором месте по количеству летальных случаев от Covid-19 в Европе. По количеству новых заражений - 6-я в Европе и 19-я – в мире.

Всего за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заболели более 500 тыс людей в мире. Лидируют по-прежнему Индия – 282 тыс новых случая заболевания Covid-19, Бразилия – около 37 тыс и США – почти 18 тыс. Далее следуют Аргентина, Колумбия и Франция.

С начала пандемии летальных случаев всего в мире насчитывается уже почти 3,5 млн, порядка 140 млн выздоровели, около 18 млн на сегодня находятся в активной стадии болезни.

За минувшие сутки, 16 мая, в Украине зафиксировано 2 136 новых случаев коронавируса, умерли 109 человек.