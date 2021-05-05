Украина лидирует по смертности от Covid-19

Всего за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заболели более 500 тыс людей в мире. Лидируют по-прежнему Индия – 282 тыс новых случая заболевания Covid-19, Бразилия – около 37 тыс и США – почти 18 тыс. Далее следуют Аргентина, Колумбия и Франция.
С начала пандемии летальных случаев всего в мире насчитывается уже почти 3,5 млн, порядка 140 млн выздоровели, около 18 млн на сегодня находятся в активной стадии болезни.
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