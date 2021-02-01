Гороскоп на неделю 12 – 18 апреля для всех знаков Зодиака Неделя будет достаточно удачной. Многих ждут новые знакомства, финансовая стабильность и высокий энергетический потенциал.

Овен

На этой неделе Овны будут иметь много рабочих заданий, к которым добавится немало домашних дел. Астрологи советуют писать четкий список того, что вы должны срочно сделать. В целом на этой неделе вас будет сопровождать успех, ведь из любых ситуаций вы будете выходить с высоко поднятой головой.

В среду можете браться за сложный проект, на который долго не решались. Вам будет все по силам. Рассчитывайте только на собственные силы, доверять важные дела кому-то не стоит, даже близким вам людям, ведь у них есть немало своих проблем и хлопот.

На выходных не забывайте о личной жизни. Из-за напряженного графика вы мало времени уделяете своей половинке. Постарайтесь устроить для своего любимого человека сюрприз, или же провести вместе время за совместным занятием. В воскресенье проведите учет своих расходов и постарайтесь выделить определенную сумму, которую сможете отложить.

Благоприятный день: 14 апреля

Не благоприятный день: 17 апреля

Телец

Тельцы на этой неделе могут тратить средства на крупные покупки, которые имеют все шансы пройти удачно. Если вы планировали заключить сделку по недвижимости, приобрести автомобиль или бытовую технику – смело вкладывайте средства в дорогостоящие товары.

На каких-либо сомнениях на этой неделе зацикливаться не стоит, постарайтесь развить уверенность в себе. Если нет вдохновения и чувствуете упадок сил – послушайте мотивационные лекции, почитайте советы психологов, или же начните заниматься спортом. Физическая активность заметно улучшает настроение.

Выходные у вас пройдут насыщенно. В субботу вы проведете время за важными делами, которые себе заранее запланировали, а в воскресенье сможете заняться тем, что расслабит вас и подарит вам интересные идеи, которые вы захотите воплотить в жизнь.

Благоприятный день: 12 апреля

Не благоприятный день: 18 апреля

Близнюки

Неделя Близнецам может принести немало неприятных моментов на работе. Новый проект заставит вас отбросить все дела и посвятить внимание только ему. Звезды советуют не выполнять все самостоятельно, а попросить помощи у компетентных коллег. Научитесь сохранять спокойствие и адекватно оценивать ситуацию.

Середина недели подарит вам интересное знакомство с человеком, за которым вы следите в социальных сетях. Вероятно, судьба вскоре подарит вам шанс на совместную коллаборацию какого-то дела, которое изменит ваше будущее.

Выходные посвятите домашним делам. Если вы давно планировали переезд в другую квартиру, или никак не решались на покупку автомобиля – звезды советуют принять радикальные шаги. Для того, чтобы что-то изменить, надо начать действовать, ведь, как гласит народная мудрость: "под лежачий камень вода не течет".

Благоприятный день: 13 апреля

Не благоприятный день: 12 апреля

Рак

На этой неделе Ракам рекомендовано обращать внимание на потребности окружающих. Вы не умеете слушать и прислушиваться к мнениям и желаниям своих родных, второй половинки и партнеров по бизнесу. Уделите по возможности больше времени своей семье.

Посреди недели вам полезно будет сделать генеральную уборку и мелкий ремонт по дому. Вероятно, вы давно хотели переклеить обои, выбросить хлам, или заменить старый диван на новый. Все ваши замыслы будут иметь успех.

В субботу Раки будут иметь важные рабочие задачи, которые не удастся отложить на следующую неделю. Вечером переключитесь от рабочих мыслей с помощью просмотра любимого сериала. В воскресенье вас будет ждать дорога и знакомство с приятными людьми, которые своим примером дадут вам толчок к новым свершениям.

Благоприятный день: 17 апреля

Не благоприятный день: 18 апреля

Лев

Новая неделя для Львов будет не слишком простой, однако, если вы проявите терпение и выдержку, то сможете преодолеть немало препятствий. Будьте к себе требовательными, не позволяйте расслабляться тогда, когда надо работать на полную. Неделя удачна для постановки целей и реализации своих амбиций.

Середина недели благоприятна для обучения. Если вы интересуетесь модой или искусством – посвятите свободное время этим направлениям. В свободное время вдохновляйтесь книгами, фильмами и музыкой. Совсем скоро все знания вам очень пригодятся.

Будьте аккуратными к мелочам. Вам не помешает аккуратность и дисциплина. Держите дом в чистоте, производите хорошее впечатление на людей, больше общайтесь и не закрывайтесь в себе. Новые знакомства вдохновят вас на трудовые подвиги, смену деятельности, или открытие собственного дела.

Благоприятный день: 13 апреля

Не благоприятный день: 15 апреля

Дева

Девы на этой неделе будут иметь много мелких проблем, которые надо обязательно решить. Вам придется потратить уйму сил и энергии, но это будет стоить затраченных усилий. Также вам стоит найти время для себя. Подумайте об отдыхе, здоровье и доме.

Личные отношения будут на высоком уровне. Ваша вторая половинка станет для вас утешением и будет наделять Верой на новые свершения. Астрологи не советуют занимать никому на этой неделе деньги.

На выходных вы получите огромный прилив сил. Вы захотите записаться на учебные курсы, о которых так долго мечтали. Не перекладывайте дела на потом, а сразу позвоните куратору и сообщите о своих намерениях. Воскресенье стоит провести со своими родными.

Благоприятный день: 12 апреля

Не благоприятный день: 16 апреля

Весы

Весы на этой неделе будут тщательно контролировать свою жизнь. Вы наконец-то сможете снять с себя розовые очки и начать действовать так, как давно хотели, но никак не решались из-за боязни. Конструктивная критика от родных послужит для вас неким толчком к масштабным изменениям.

Вторник – удачный день для физической активности. Если будут способствовать погодные условия, можете отправиться на пробежку. Следите за своим рационом питания и не допускайте вредные продукты. Тем, кто хочет похудеть, не стоит есть за 4 часа до сна.

Выходные Весы проведут с друзьями. Ваше запланированное путешествие покажется удивительно веселым и богатым на события. Вполне вероятно, что вас там будут ожидать новые знакомства, которые принесут в вашу жизнь новые возможности.

Благоприятный день: 18 апреля

Не благоприятный день: 13 апреля

Скорпион

Новая неделя для Скорпионов будет благоприятной. Хорошо запланировать в этот период важные дела и рабочие моменты, которые надо довести до конца. Вас ждут приятные неожиданности. Астрологи предусматривают новые финансовые поступления, которые будут очень кстати.

Неделя подарит вам тягу к новым знаниям. Любая информация будет прекрасно усваиваться, а новое дело доставит вам огромное удовольствие. Звезды советуют пойти на примирение с человеком, который очень много лет был вам близок, но внезапно перестал с вами общаться. Время узнать причину и расставить все точки над "і".

На выходных можно устроить активный образ жизни. Это поможет направить энергию в нужное русло и избавиться от моральных нагрузок.

Благоприятный день: 15 апреля

Не благоприятный день: 17 апреля

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам разумно использовать свои средства. Не тратьте деньги на необязательные вещи. Ваше финансовое положение будет стабильно, но совсем скоро вас ждут большие расходы. Будьте готовы на этой неделе к тому, что руководство вам выдвинет вам новые требования относительно вашей работы.

Во вторник можете пойти на риск ради будущего успеха. Жизненные события позволят вам реализовать давно намеченные планы. Четверг - время практических и конкретных действий, позволяющих максимально конструктивно решить все вопросы. О личной жизни придется забыть. Уделите время себе.

Выходные раскроют творческий потенциал Стрельцов. У вас появится интересное хобби и предпочтения. Вы захотите больше времени посвятить обучению и познанию чего-то нового.

Благоприятный день: 13 апреля

Не благоприятный день: 12 апреля

Козерог

Козероги на этой неделе имеют все шансы улучшить свои жилищные условия. Неделя отметится интерьерными изменениями, или коммерческими операциями с недвижимостью. В середине недели вас ждет плодотворный шопинг и короткая поездка по работе.

Если у вас есть тайные недоброжелатели или конкуренты на любовном фронте, то на этой неделе они могут себя раскрыть. Не поддавайтесь на манипуляции, сохраняя холодный рассудок. В перепалки встревать не стоит.

На выходных больше внимания уделите своему внешнему виду. Женщины могут посетить косметолога или стилиста, а мужчины могут обновить свой гардероб, или начать вести здоровый образ жизни. В воскресенье вам может поступить приглашение на какое-то празднование. Там вы познакомитесь с интересными личностями.

Благоприятный день: 16 апреля

Не благоприятный день: 13 апреля

Водолей

Водолеям не стоит ожидать на этой неделе большого успеха на работе. Вероятно, у вас может возникнуть с коллегами даже конфликт. Если правда окажется на стороне оппонента, умейте это признать и принесите ему свои извинения.

В личной жизни вам предстоит принять очень важное и ответственное решение, от которого в дальнейшем будет зависеть ваша личная жизнь. Вам нужно понять насколько вам подходит человек, и сможете ли вы с ним построить отношения навсегда. Право выбора будет за вами.

На выходных у вас будет подавленное настроение, однако вам стоит приложить максимум усилий для того, чтобы самостоятельно выйти из состояния депрессии. Гармонию в вашу жизнь принесут ваши близкие, от которых вы услышите хорошие новости.

Благоприятный день: 15 апреля

Не благоприятный день: 17 апреля

Рыбы

Для Рыб неделя будет успешной в личной жизни и в финансовой сфере. Вторник и среда – лучшее время для плодотворной работы. Однако не увлекайтесь очень работой, обратите внимание на свое здоровье. Вам нужно вылечить хроническую болезнь, которая беспокоит вас очень долгое время.

Ваше финансовое положение улучшится, однако затраты увеличатся. Неделя обещает изменения во многих сферах, поэтому в долгосрочной перспективе они окажутся к лучшему.

Звезды советуют не покупать ничего значительного, ведь все покупки окажутся не практичными. Принимая решение, всегда слушайте свою интуицию, а не чужие советы.

Благоприятный день: 12 апреля

Не благоприятный день: 14 апреля

Источник: lifestyle.24tv.ua