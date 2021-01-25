Гороскоп на неделю 8 - 14 февраля На что обратить внимание представителям знаков зодиака, планируя текущую неделю, расскажет гороскоп.

Овен

Финансовое положение не слишком стабильное, сейчас многим приходится сокращать расходы. Не лишне это будет сделать и вам. В четверг будьте осторожнее с многообещающими предложениями, они вряд ли окажутся прибыльны. Суббота - удачный день для покупок.

Телец

Любой риск на этой неделе может оказаться неоправданным. Постарайтесь быть разумнее и экономнее, тратьте деньги только на самое необходимое. В среду на работе возможны форс-мажоры и неожиданные перестановки.

Близнецы

На этой неделе вас ждет успех, работать будет выгодно и интересно. К тому же любимый человек может сделать вам дорогой подарок. И вообще ситуация сложится самым выгодным для вас образом. Время брать кредиты, особенно на льготных условиях.

Рак

Финансовое положение стабильно, не исключен карьерный рост. Вы сумеете проявить себя в деле наилучшим образом, раскрыть свои таланты. Однако постарайтесь не бросать денег на ветер, их вряд ли будет настолько много, чтобы вы были гарантированы от их нехватки

Лев

На этой недели планировать свой бюджет вам просто необходимо. Не светите свои банковские карты, будьте внимательны при онлайн платежах. Ваши документы должны быть приведены в идеальный порядок, так как в пятницу возможна внезапная проверка.

Дева

Нежелательно ввязываться ни в какие денежные аферы, не думайте, что можно заработать, не прикладывая никаких усилий. Если вам необходимо отправиться за покупками, сделайте это в выходные и помните известное высказывание относительно богатства и дешевых вещей, не пытайтесь экономить на качестве.

Весы

Ваша работоспособность и энергия начинают приносить вам ощутимые результаты. Понедельник связан с улучшением материального положения. В среду лучше избегать ненужных разговоров, стоит сосредоточиться на работе.

Скорпион

Все финансовые затруднения вы успешно преодолеете, ждите поступления крупной суммы к концу недели. Сейчас можно рефинансировать ипотеку, взять выгодный кредит, найти прибыльную работу.

Стрелец

Не стоит тратить все деньги на отдых, скоро вам могут понадобиться значительные средства на учебу или развитие дела. Но в целом финансовая ситуация благоприятная. В воскресенье стоит отправиться по магазинам.

Козерог

Вас могут ожидать хорошие новости на работе, возможно получение премии или карьерный рост. Чтобы не испортить отношений с друзьями, не давайте им денег в долг. В четверг вероятны денежные поступления.

Водолей

Умение договариваться и сотрудничать позволит удачно провести сделки, завершить проект и улучшить собственное материальное положение до невиданных доселе высот. Вторник и среда – сложные дни, так что с начальством лучше не спорить.

Рыбы

Возможны определенные ограничения в финансовой сфере. Так что спонтанные покупки вам точно не нужны. В среду вам придется отстаивать свою точку зрения перед коллегами или деловыми партнерами. В субботу не тратьте много денег на развлечения.