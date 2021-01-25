Гороскоп на неделю 22 - 28 февраля Какие строить планы на текущую неделю, где джет успех, чего нужно остерегаться - об этом знакам зодиака расскажет гороскоп.

Рыбы

На этой неделе лучше стильной одежды и модельной прически вас украсят такие качества как дипломатичность и терпение. Ваше желание видеть мир у своих ног понятно, но придется все же несколько умерить свои аппетиты. Вполне достаточно и того, что окружающие вас люди ценят и уважают вас. В субботу будут благоприятны покупки, в том числе крупные

Овен

На этой неделе вам придется доказывать окружающим, на что вы способны. Иначе не получится отстоять свои интересы. В понедельник не стоит ни спешить, ни пытаться заниматься несколькими делами одновременно. Энергия вам потребуется позже, пока лучше выждать. Подходящий момент для осуществления задуманного наступит во второй половине недели. В четверг держите рот на замке, есть опасность выболтать чужую тайну.

Телец

На этой неделе вам просто необходимо проявить активность, что позволит реализовать ваши планы и идеи. Но не стоит мыслить только глобально, не забывайте разбираться с текущими проблемами. Обратитесь за советом к коллегам, это снимет нервозность и раздражение в коллективе. Этот маневр позволит упрочить ваш авторитет. Пятница удачна для поездок, командировок и начала дальних путешествий. В субботу друзья вам помогут в решении проблем.

Близнецы

Любая ваша инициатива на этой неделе будет востребована, ваши идеи принесут прибыль, причем не только вам. Хорошее время для воплощения в жизнь творческих планов, в личной сфере возможны весьма крутые, но приятные повороты. То, что казалось невозможным, само придет вам в руки. Будет много общения, свиданий, романтики и позитива.

Рак

Постарайтесь свое умение идти к цели сочетать с наблюдательностью и гибкостью. Начало любого важного предприятия лучше перенести на среду, дела, начатые в этот день, быстро принесут прибыль. В четверг вполне можно прислушаться к советам окружающих, они обещают быть здравыми. В пятницу вы сможете проявить себя, заслужите уважение коллег и начальства.

Лев

На этой неделе вероятны некоторые затруднения в делах. Вам будет необходимо доказать свою профессиональную компетентность как в крупных вопросах, так и в мелочах, и, если вам это удастся, то ваш авторитет значительно возрастет. Желательно меньше сомневаться в себе и принимать все решения самостоятельно, не прислушиваясь к мнимым доброжелателям. Суббота грозит вас огорчить не совсем приятными новостями.

Дева

На этой неделе многое придется начинать сначала, с чистого листа. Может быть, это и неплохо. Но лучше рассчитывать только на свои силы и возможности. Вторник и среда связаны с важными профессиональными решениями. Работа, построенная по индивидуальному плану, будет успешной, и принесет ощутимые плоды. Проявите усидчивость и старание. Мелочи могут в дальнейшем сыграть значительную роль. В воскресенье устройте разгрузочный день, совсем необязателен активный отдых.

Весы

Весам на этой неделе придется попотеть. Чем бы вы ни занимались, эта деятельность потребует огромного напряжения и самоотдачи. Зато и прибыль принесет солидную. В среду и четверг старайтесь делать карьеру не в ущерб личной жизни. В выходные не стоит отказываться от похода в гости, получив приглашение и приняв его, вы проведете время не только весело, но и с пользой.

Скорпион

На этой неделе вы сможете влиять на людей, привлекать новых клиентов, спонсоров и деловых партнеров. Инициатива, проявленная в среду, обещает принести солидную прибыль. Ваш авторитет возрастет. Работы будет много, но не забывайте о личной жизни, ведь любовь вас вдохновляет и радует. Грядут приятные перемены в социальном статусе.

Стрелец

Прежде чем действовать, продумайте, какими будут предполагаемые результаты. Помните, что любое строительство требует последовательности и терпения, даже под сколь угодно скромное строение следует подвести надежный фундамент. Во вторник вам по силам найти оптимальное решение, благодаря которому вы можете хорошо заработать. В четверг лучше не затевать новых дел и не ждать немедленных результатов в тех, что уже начаты. С четверга по воскресенье старайтесь тщательно просеивать и критически оценивать любую информацию, как деловую, так и личного плана.

Козерог

Постарайтесь избавить себя от лишних контактов. При обсуждении проблем любой степени сложности следует говорить исключительно кратко. В середине недели, возможно, придется бороться с унынием, просто подумайте о чем-нибудь хорошем и сразу почувствуете улучшение настроения. В пятницу, прежде чем что-либо предпринимать, заручитесь поддержкой близких вам людей, они в состоянии вам помочь. Суббота благоприятна для решения серьезных семейных вопросов.

Водолей

Наступающая неделя может оказаться для вас весьма благоприятной, и даже минимальные усилия способны будут принести существенные результаты. Но вам предстоит совершать неординарные поступки, будьте готовы, что не все их примут адекватно. Взаимопонимание с окружающими вообще может оказаться весьма проблематичным, да и искаженная информация или ее недостаток грозит осложнить ситуацию.