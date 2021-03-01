Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля

ОВЕН
Держите под контролем свою эмоциональность, иначе конфликтов не избежать, особенно если у вас появился новый начальник. Русло, в которое можно направить свою энергию, – создание домашнего уюта.
Любовь. Отпустите то, чему пора уйти: на пороге новый шанс.
Здоровье. От психического равновесия зависит и физическое.
Финансы. Завершите отложенные дела к пятнице.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь успеть как можно больше в понедельник, потому что далее энергии Луны будут не в вашу пользу. Некоторые семейные пары могут заметить, что откладывать больше не удается, и задумаются о подработке.
Любовь. Тот, кто по сердцу, не ответит взаимностью.
Здоровье. Возможно повышение уровня тревожности.
Финансы. Удачные дни – суббота и воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ
Активность в начале недели вам в радость, к тому же возможно интересное знакомство. Однако далее процессы замедлятся, к пятнице повысится конфликтность, и если поддаться ситуации, выходные проведете в дурном настроении.
Любовь. Не давайте повода для ревности избраннику или избраннице.
Здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний.
Финансы. Деловой проект реализуйте вместе с другом.
РАК
Избегайте ссор в понедельник, чтобы не упустить несколько романтических шансов в следующие дни. Вторая половина недели также не обещает быть легкой, но не срывайте недовольство на окружающих.
Любовь. Вспомните светлые моменты своих отношений.
Здоровье. Осторожнее с алкоголем в выходные.
Финансы. Есть шанс для карьерного роста.
ЛЕВ
Ваши задачи требуют немедленного решения, так что придется пошевеливаться. Не упускайте возможность завести новые связи (если вы в браке – только деловые!). Зато выходные можно с чистой совестью провести дома – тоже не заскучаете.
Любовь. В среду повышается вероятность ссоры.
Здоровье. Время заняться фигурой, если вы ею недовольны.
Финансы. Командировка пройдет успешно.
ДЕВА
Хотя карантинные меры затрудняют деловую активность, у многих представителей знака хватит общительности и энергии, чтобы обо всем договориться и добиться желаемого. Только не забывайте о своем спутнике жизни.
Любовь. В выходные планируйте свидание.
Здоровье. В зоне риска – мочеполовая система.
Финансы. Благоприятный период.
ВЕСЫ
Эту неделю можно провести пассивно и мечтательно, но если энергии хоть отбавляй – меняйте жизнь прямо с понедельника. Правда, если вы ищете работу, то продуктивные собеседования состоятся ближе к выходным.
Любовь. В уик-энд настроение может быть подпорчено недопониманием.
Здоровье. Понемногу выводите из рациона привычные, но не самые полезные блюда.
Финансы. Вторник и среда – благоприятные дни.
СКОРПИОН
Убывающая Луна скорее повлияет на окружение, а вот на вашей стороне выступает сама Фортуна. Так что если готовы к тому, что мечта имеет все шансы сбыться, приложите немного усилий – и наслаждайтесь результатом.
Любовь. Тот, кто рядом, может слегка охладеть к вам.
Здоровье. Сохраняйте бдительность, участвуя в дорожном движении.
Финансы. Попытайте удачи в лотерею.
СТРЕЛЕЦ
Чтобы добиться успеха, нужно быстро реагировать на изменчивую ситуацию, особенно в четверг и пятницу. Правда, речь не только о том, чтобы не упустить представившийся шанс, но и том, чтобы не пострадать от козней сотрудников.
Любовь. Новый роман, скорее всего, будет продолжительным и перспективным.
Здоровье. Не переусердствуйте с лакомыми блюдами.
Финансы. В выходные вероятен возврат давнего долга или запоздалый подарок к минувшему празднику.
КОЗЕРОГ
Если неделя началась не слишком удачно, не спешите расстраиваться – ситуация быстро выправится. Внимания потребуют дети, но они помогут разогнать скуку или напомнят о хобби, которым вы сами увлекались в их возрасте.
Любовь. Придумайте, как разнообразить совместный досуг.
Здоровье. Не забывайте о технике безопасности в работе.
Финансы. Если надо, попросите помощи – делом или некоторой суммой.
ВОДОЛЕЙ
Делайте, что должно, – ваш девиз на неделю, потому что придется заниматься не только своими задачами, но и просьбами кого-то из родных. Самое время вспомнить о полезных связях. На работе избегайте конфликтов.
Любовь. Конец недели – не повод закрыться дома.
Здоровье. Со стрессом поможет справиться дружеское общение.
Финансы. Доверяйте своему чутью.
РЫБЫ
Чтобы материальное положение не пошатнулось, нельзя утрачивать веру в себя, свои силы и навыки. Это важно для тех, кто ищет работу. В выходные неплохо встретиться с друзьями – но без риска для здоровья.
Любовь. Виртуальный знакомый может оказаться тем, кого ждали.
Здоровье. Заведите домашний тренажер.
Финансы. В четверг поделить общее имущество или наследство труднее.
Источник: tv.ua
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